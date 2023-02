Rückrundenstart der Regionalliga Richtungsweisendes Duell zwischen Union und Viktoria

Am kommenden Wochenende startet die Fußball-Regionalliga Nordost in die Rückrunde. Zumindest für fünf der sieben Teams aus Berlin und Brandenburg. Denn der FC Viktoria und Türkiyemspor haben noch Nachholspiele offen, die allerdings erst im April stattfinden werden. Diese Aufgabe hat Hertha 03 Zehlendorf am Sonntag erledigt und mit einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen Eintracht Leizpig Süd wichtige drei Punkte bei der direkten Konkurrenz in der unteren Tabellenhälfte eingefahren.

