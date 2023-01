Wespen vor dem Viertelfinale Traum vom Einzug ins Final Four

Der Donnerstagabend verlief bei Emily Gesch mal wieder etwas hektisch. Nach der Arbeit kurz nach Hause, die Hockeysachen schnappen und auf in die Grundschule am Rohrgarten zum Training. Diesmal stand ein Testspiel gegen ein Jungenteam ihres Vereins an, um optimal vorbereitet zu sein für das anstehende Viertelfinale.

Gesch ist schon seit der Saison vor sieben Jahren dabei und mittlerweile Kapitänin der Zehlendorfer Wespen. Die Hockeyspielerin hat die Erfolgsgeschichte der Wespen quasi von Anfang an begleitet und hatte selbst einen großen Anteil daran.

Nach dem Aufstieg 2017 ist das Team, das von Felix Fischer und Tim Schuermann trainiert wird, in der Halle in die Bundesliga aufgestiegen und hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt.

Dass sie seit dem Aufstieg nun zum vierten Mal im Viertelfinale stehen, ist eine Folge der stetig gestiegenen Leistungen, die die Wespen Jahr für Jahr vollbringen. Nachdem sie in der letzten Saison aufgrund einiger Coronaerkrankungen nicht die Chance bekamen, im Viertelfinale um den Einzug ins Final Four zu kämpfen, soll das nun am Samstag endlich gelingen. Es wäre das erste Mal in der Geschichte der Hockeyspielerinnen der Wespen. Und es wird sehr schwer.

Der Mannheimer HC ist eine große Herausforderung

Gegner in der der Irma-Röchling-Halle (13.30 Uhr) werden die Meisterinnen der Südstaffel sein, der Mannheimer Hockey-Club (MHC), der schon einige Erfahrungen in Entscheidungsspielen mitbringt und bereits einen Meistertitel verbuchen kann. „Ich kann nicht wegdiskutieren, dass wir nicht die Favoritenrolle tragen, das ist uns auch sehr wohl bewusst“, gibt Gesch zu. „Aber dadurch, dass gerade unser Teamspirit, der Flow, in den wir uns gespielt haben und die allgemeine Stimmung sehr positiv ist und ein K.-o.-Spiel immer anders ist, kann alles passieren.“

Zwei Spiele gegen den Mannheimer HC Die Männer der Wespen sind nach dem Spiel der Frauen am Zug und treffen um 15.45 Uhr ebenfalls auf den MHC. Keine einfache Aufgabe für die Berliner, denn der MHC ist bereits zweimal Deutscher Meister im Hallenhockey geworden und darüber hinaus regelmäßig im Europapokal vertreten.

Da die Wespen mal wieder eine starke Vorrunde spielten und nur aufgrund eines schwächeren Torverhältnisses auf Platz zwei der Oststaffel stehen, können sie sich bereits seit zwei Wochen intensiv mit der kommenden Aufgabe in Mannheim befassen. „Wir haben uns einen Matchplan zurechtgelegt und schon mal geschaut, wie wir unser Spiel anpassen können, genau für so ein Viertelfinale“, sagt Gesch.

Vor allem im Testspiel am Donnerstag sollte an Feinheiten gearbeitet werden und wie bei Situationen in Überzahl und Unterzahl reagiert werden kann oder für den Fall, dass die Gegnerinnen ihre Torhüterin rausnehmen. Gegen den MHC dürfte es gegen eine starke Offensive auch auf Gesch ankommen, die in der Abwehr zum Einsatz kommt.

„Es ist natürlich was anderes als ein vermeintlich normales Gruppenspiel aufgrund der Atmosphäre“, erzählt Gesch. Daher sei es ein glücklicher Umstand, dass das Männerteam der Wespen ebenfalls gegen den gleichen Verein spiele. Dadurch, dass die Männer ebenfalls Zweiter wurden in der Oststaffel, treffen auch sie nun auf den MHC, wodurch eine gegenseitige Unterstützung bei den Spielen möglich sei. Die Anreise zum „großen Doppelevent“ in Mannheim ist daher gemeinsam am Freitagmorgen.

Dass Gesch ebenfalls mitfahren kann, hat sie auch ihrem Arbeitgeber zu verdanken, der ihr bei solch besonderen Anlässen freigibt. Die gelernte Wirtschaftspsychologin ist nach ihrem Masterabschluss im Herbst in der Pflegebranche tätig und meistert fast tagtäglich die Herausforderung zwischen Beruf und Leistungssport. „Ich mache es ja gerne. Klar ist das viel Zeit und verlangt ein gutes Zeitmanagement, aber so lange wie es mir und mit dem Team noch Spaß macht, ist es eine Herausforderung, die ich gerne annehme, weil ich dann viele positive Aspekte rausziehen kann.“

Am kommenden Samstag sieht sie trotz der Rolle des Underdogs auch Chancen auf ein Weiterkommen und möchte daher mit ihrem Team alles in die Waagschale werfen, um am Ende ein wenig Geschichte zu schreiben mit dem ersten Einzug in ein Final Four.

