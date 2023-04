„Wir müssen jetzt den härteren Weg gehen“ Die Volleyballerinnen des BBSC wollen in die Zweite Liga Pro

Platz vier heißt es am Ende für die Volleyballerinnen des Berlin Brandenburger Sportclub (BBSC) in der zweiten Bundesliga. Durch den 3:0-Erfolg über den Dauerrivalen aus Köln konnte der BBSC den Vorsprung von einem Punkt auf den VfL Oythe halten. „Eigentlich war die Saison doch sehr positiv. Es lief am Anfang ein bisschen schleppend“, bilanziert Jens Tietböhl, Trainer des BBSC. „Wir haben viele 3:2-Spiele gehabt und davon auch einige verloren in der ersten Halbserie. Trotzdem war das Potenzial in der Mannschaft gut zu erkennen.“