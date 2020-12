Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) plant im letzten Jahr ihrer Amtszeit umfassende Reformen. Dazu gehört, dass die Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss an Gymnasien nur noch freiwillig sein sollen, sofern die rot-rot-grüne Koalition ihr darin folgt.

Die Vorhaben beruhen auf den Empfehlungen der von ihr eingesetzten Expertenkommission zur Schulqualität unter dem Vorsitz des Bildungsforschers Olaf Köller. Aus diesen Empfehlungen, die im Oktober vorgestellt worden waren, hat Scheeres zwölf Punkte ausgewählt, die jetzt angegangen werden sollen.

Dazu zählt insbesondere die von Köller angeregte Einrichtung eines Qualitätsbeirats, der die Verwaltung eng begleiten soll. Diesem Beirat wird Michael Voges vorsitzen, der bereits mit Köller bei der Expertenkommission federführend involviert war. Das Gremium ist hochkarätig besetzt mit Petra Stanat, der Leiterin des Instituts zur Qualitätssicherung im Bildungswesen (IQB).

Zudem gehören die FU-Erziehungswissenschaftlerin Felicitas Thiel, Freie Universität Berlin, die Entwicklungspsychologin Rahel Dreyer von der Alice Salomon Hochschule Berlin sowie aus Hamburg Norbert Maritzen, der ehemalige Direktor des Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung und aus Bremen Heidemarie Rose, die Abteilungsleiterin bei der dortigen Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport war, dazu.

Da auch die Bildungsverwaltung selbst umstrukturiert werden muss, gehört dem Beirat als "Berater der öffentlichen Hand" der ehemalige Lageso-Chef Sebastian Muschter an, weiterhin fünf Abteilungsleiterinnen und -leiter der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sowie Schulleitungen.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de.]

„Die Empfehlungen der Köller-Kommission bestärken uns, den Weg zur Qualitätsverbesserungen in unseren Schulen und Kitas konsequent fortzusetzen“, sagte Scheeres am Donnerstag. Mit dem neuen Qualitätsbeirat werde sichergestellt, „dass sich unsere Bildungseinrichtungen im Austausch mit der Wissenschaft und Expertinnen und Experten aus der Bildungsverwaltung gut weiterentwickeln – von der frühkindlichen Bildung bis zum Schulabschluss“.

Die ersten Maßnahmen, die zeitnah umgesetzt werden sollen, sind:

Die Umstellung des MSA an Gymnasien auf Freiwilligkeit, Einführung einer standardsichernden, an die gymnasiale Oberstufe angepassten Lernstanderhebung.

Schulverträge verbindlicher gestalten: Vergleichsarbeiten sollen als wichtige Bezugsgröße verankert werden. Die Schulleitung vereinbart mit Schulaufsicht verbindliche Ziele, auf der Grundlage von gesicherten Daten.

Umbau der Schulinspektion: Konzentration auf Schulen mit besonderem Entwicklungsbedarf auf Basis bestimmter Indikatoren, stärkere Fokussierung auf Leistungsdaten.

Fortbildungsverpflichtung für Lehrkräfte: Erarbeitung einer Fortbildungsverordnung mit vier landesweit definierten Schwerpunkten in Deutsch, Mathematik, digitales Lehren und Lernen und Inklusion.

Konzeptionierung eines Landesinstituts: Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften wird gebündelt und miteinander verknüpft.

Die Reformen sind allerdings kein Selbstläufer. So braucht Scheeres für das Umsteuern beim MSA an Gymnasien die Zustimmung der Koalition, da - nach Meinung der Bildungsverwaltung - dafür das Schulgesetz geändert werden muss. Eine Zustimmung im Parlament scheint aber bisher unwahrscheinlich.

Auch in den Kitas soll sich einiges ändern

Auch in der frühkindlichen Bildung soll sich einiges ändern. Dazu gehört die Weiterentwicklung eines "Werkzeugkastens" (Toolbox) für pädagogische Anregungen in den Bereichen Sprache, Mathematik und Selbstregulation. "Von einer stärkeren Förderung in diesen Bereichen sollen insbesondere Kinder aus bildungsfernen Familien profitieren, indem Nachteile ausgeglichen werden und so der Übergang in die Grundschule erleichtert wird", heißt es in der Mitteilung der Bildungsverwaltung.

Mehr zum Thema Fokus auf Mathe und Deutsch, besserer Unterricht So will der Expertenrat die Berliner Schulen reformieren

In diesem Zusammenhang soll zwei neue Konsultations-Kitas für die Bereiche Mathematik und Digitalisierung sowie Mehrsprachigkeit eröffnet werden. Sie richten sich an pädagogisches Fachpersonal und bieten die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch, Hospitationen und Beratung. Zudem soll es 40 zusätzlichen Funktionsstellen in sozialen Brennpunkten geben und weitere sechs Sprachfördergruppen für Kinder, die keine Kita besuchen.