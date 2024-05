Berlins diakonische Kliniken Evangelische Krankenhäuser verzeichnen Millionen-Plus

Gestiegene Kosten, geringe Erlöse und hohe Defizite – viele Krankenhäuser stehen derzeit unter großem Druck. Und das vor der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplanten Klinikreform.

Doch neben den roten Zahlen bedeutender Krankenhäuser, darunter Berlins Charité und die ebenfalls landeseigene Vivantes-Kette, verbuchen einige Träger ein Plus. Die Johannesstift-Diakonie schloss das letzte Geschäftsjahr mit 9,9 Millionen Euro ab, der Umsatz betrug dabei 780 Millionen Euro.

Die Johannesstift-Diakonie ist einer der größten Dienstleister in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft in der Hauptstadtregion. Neben acht Krankenhäusern in Berlin betreibt der evangelische Konzern auch Pflegeheime und Zentren der Jugend- und Behindertenhilfe. Dazu kommen Kliniken in einigen Städten Ostdeutschlands.

Die erwähnte Bilanz bezieht sich nicht nur auf die Berliner Krankenhäuser, wobei konzernintern kommuniziert wird, dass diese zum positiven Erlös des Konzerns beigetragen haben. In den Kliniken des Konzerns fanden im Jahr 2023 mehr Behandlungen statt als in den Vorjahren, weshalb es auch mehr Geld von den Krankenkassen gab.

Fast 90.000 stationäre und mehr als 277.000 ambulante Fälle wurden im Jahr 2023 in den diakonischen Krankenhäusern der Region versorgt. Das waren eigenen Angaben zufolge mehr Behandlungen als vor der Pandemie im Jahr durchgeführt worden sind. In vielen anderen Kliniken sanken die Patientenzahlen im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Krise dagegen erheblich.

Wettbewerb zwischen Kliniken

In der Johannesstift-Diakonie waren Lauterbachs Reformpläne wiederholt kritisiert worden. Dabei ging es unter anderem um den Fokus des Ministers auf die Hochschulmedizin und den Eindruck, kleinere Kliniken sollten abgedrängt werden. Man fordere von Bund und Land „faire Wettbewerbsbedingungen“, zudem müsse die „Trägervielfalt“ erhalten bleiben, sagte Johannesstift-Vorstandschef Andreas Mörsberger.

Grundsätzlich gelten in der stationären Versorgung zwei Prinzipien: die Trägervielfalt und die duale Finanzierung. Ersteres bedeutet, dass die Bundesländer alle für die Versorgung als nötig anerkannten Kliniken fördern müssen. Die werden als „Plankrankenhäuser“ bezeichnet, zu ihnen zählen neben den landeseigenen Kliniken auch freie, konfessionelle und private. Duale Finanzierung besagt, dass die Länder für Technik und Bauten, die Krankenkassen für Personal und Medikamente aufkommen sollen.

„Wettbewerbsbedingungen“ und „Trägervielfalt“ sind Kern eines Streits, in dem die Johannesstift-Diakonie die DRK-Kliniken unterstützt. Letzten August hatte die DRK-Klinik Köpenick stellvertretend für 29 nicht-kommunale Kliniken eine Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht, weil der Senat die landeseigenen Vivantes-Krankenhäuser mit millionenschweren Defizitausgleichen unverhältnismäßig stark unterstützte.

Aus der schwarz-roten Landesregierung gab es dazu wenig Reaktionen. Demnächst will die DRK-Spitze mit dem Fall vor die EU-Wettbewerbshüter nach Brüssel gehen. Dort könnte schneller entschieden werden als in einem Verwaltungsrechtsverfahren hierzulande.