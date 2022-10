Berlins Franzosen-Viertel Neubau in der „Cité Foch“ - und was macht der BVG-Bus?

Alo! Grüße aus dem alten Franzosenviertel in Berlin-Reinickendorf! Hier tragen die Straßen französische Namen. Die Schilder sind blau wie in Paris. Und es wird viel gebaut. Frische Infos gab es jetzt zum BVG-Bus, der durch das große Wohnquartier rollen soll – elektrisch.

„Die genaue ÖPNV-Erschließung ist noch Gegenstand von Abstimmungen“, sagte jetzt Verkehrsstaatssekretärin Meike Niedbal, Grüne, im Abgeordnetenhaus auf eine Anfrage von Björn Wohlert, CDU. Aber: „Nach derzeitigem Planungsstand ist vorgesehen, dass die Linie 322 mit Fertigstellung der Straße Rue Montesquieu eine veränderte Linienführung über Avenue Charles de Gaulle und Rue Montesquieu erhält, um die Siedlung Cité Foch noch besser durch den ÖPNV zu erschließen.“

Dort entstehen auch zwei BVG-Haltestellen. Eingesetzt werden sollen zukünftig Eindecker-Standard-Busse – als E-Busse, schließlich stellt die BVG bis 2030 ihre gesamte Omnibusflotte um. Soweit der Plan, der jetzt Thema war im neuen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Reinickendorf: tagesspiegel.de/bezirke.

Zusätzlich ist die Cité Foch auch durch den S-Bahnhof Waidmannslust erschlossen, „wodurch eine Erreichbarkeit vom Ausgang des S-Bahnhofs zum Mittelpunkt der Siedlung Cité Foch in etwa 330 Metern sichergestellt wird“, so Niedbal – was in der Tat gemessen an anderen Berliner Neubauviertel geradezu super ist (in den Nachbarbezirken von Spandau oder in Pankow sind an dieser Stelle neidische Blicke wahrzunehmen).

Die S-Bahnzüge gen Innenstadt sollen auch verlängert werden: die S-Bahn-Linie S1 fährt ab Oktober 2023 mit acht statt sechs Wagen, die S26 rollt ab Dezember 2023 mit sechs statt vier Wagen. Bon voyage!

2006. Öffentlich zugänglich war die Cité Foch aber nicht überall, weil dort das französische Militär einige Einrichtungen hatte. © Doris Spiekermann-Klaas

Diese Nachricht erschien zuerst im Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel.

