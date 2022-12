Am Siemens-Campus Sanierung der Berliner Rohrdammbrücke startet 2023

Endlich wird’s konkret. Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, Grüne, lässt ab Frühling 2023 die kaputte Rohrdammbrücke im Spandauer Ortsteil Siemensstadt sanieren. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, den es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke gibt.

Die Brücke zwischen Westend und Siemensstadt ist Baujahr 1953 (damals hielt die S-Bahn noch nebenan in „Fürstenbrunn“), wurde 1984 saniert und ist eine von drei kaputten Straßenbauwerken über Spree und Havel in Spandau. Dort stehen heute schon Bauzäune – so klapprig ist die Rohrdammbrücke. Abgerissen wird die Brücke aber nicht, es geht eher um Kosmetik – um „einen neuen Belag“, wie es in der aktuellen Ausschreibung des Senats heißt, mit der jetzt Baufirmen für 2023 gesucht werden.

330 Tonnen Straßen- und Fußwegbelag („220 t Fahrbahn (1.220 m²), ca. 110 t Gehbahn (700 m²)„) sollen im kommenden Jahr ausgetauscht werden, steht in der neuen Ausschreibung, mit der jetzt Firmen gesucht werden. „Durch eine Erneuerung der bituminösen Brückenbeläge soll das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bauwerkssubstanz“ verhindert werden. Dauer: 100 Werktage, also Pi Mal Daumen bis Herbst 2023.

Während der Bauarbeiten regeln Ampeln der Verkehr; die Straße soll dann einspurig werden, mit Wechselschaltung.

Die Brücke wird in Zukunft noch wichtiger, weil direkt daneben das Milliardenprojekt „Siemens-Campus“ entsteht. Auch der Schnellbus X39 wird die Brücke zum Messegelände nutzen.

