Berlins neue RB21 Mit der neuen Regionalbahn von Spandau direkt nach Potsdam

Am Sonntag, 11. Dezember, ist Fahrplanwechsel. Und wichtig ist diese News für tausende Pendler im Berliner Westen und dem Havelland: Ab Sonntag gibt’s eine neue Regionalbahnlinie, die vom Rathaus Spandau direkt in die Innenstadt von Potsdam fährt.

Die neue Regionalbahn RB21 fährt im Bogen um Berlin herum ohne Umstieg nach Potsdam - über Berlin-Staaken, Dallgow-Döberitz, Elstal, Wustermark, Priort, Wustermark und Golm und weiter in die Landeshauptstadt von Brandenburg.

„Auf der Linie RB21 fahren runderneuerte Talent 2-Züge mit mehr Platz für Fahrräder, gratis WLAN, größeren Tischen und klappbaren Armlehnen“, so die Bahn. Kapazität: 270 Menschen. Takt: alle 60 Minuten. Hier die Route als Grafik.

Damit entfällt der Umstieg von Spandau nach Potsdam vom Bus in die Straßenbahn, der seit einiger Zeit im Norden Potsdam nötig war. Mit dem Bus 638er benötigt man bisher 1.04 h vom Rathaus (über Kladow), die Regionalbahn benötigt 50 Minuten (über den Außenring).

Interessant wird diese Linie in der Zukunft: Denn der Bahnhof Marquardt dient als Zustieg fürs neue Mega-Viertel Krampnitz.

Schon jetzt hat Berlin Angst vor der Blechlawine, die jeden Morgen aus Krampnitz auf Berlin zurollt - dabei ist jetzt schon jeden Morgen Stau auf der Heerstraße. Nach Angaben der Berliner Verkehrsverwaltung wird aus Krampnitz mit 3400 Autos zusätzlich gerechnet - pro Tag, berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Knackpunkt ist auch der Kreuzungsbau in Kladow zwischen Potsdam/Groß Glienicke und Berlin-Spandau. Auch dazu meldet der Tagesspiegel-Bezirksnewsletter News: Da soll aber 2023 etwas passieren.

Was Spandau mit Potsdam verbindet?

Was Spandau noch so mit Potsdam verbindet? Die Potsdamer Chaussee zum Beispiel, wo die Mauer am 24. Dezember 1989 geöffnet wurde. Die Sakrower Landstraße erinnert an den benachbarten Ortsteil von Kladow in Potsdam (Sacrow, mit c!). Und den Glienicker See teilen wir uns mit Potsdam auch. Und das „Potsdamer Tor“ stand einst zwischen C&A und der Altstadt-Bücherei. Bis 1939 hieß übrigens auch Spandaus zentrale Altstadt-Meile Carl-Schurz-Straße „Potsdamer Straße“, ehe sie umbenannt worden ist.