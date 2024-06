Berlins neue Straßenbahn Die „Flexity“ ist eine der längsten Trams in Europa

Sie lässt die Herzen von Straßenbahnfans und BVG-Mitarbeiter höher schlagen: In der Nacht zu Donnerstag ist die erste Tram der neuen Straßenbahn-Generation der Firma Alstom abgeliefert worden. Vollständig in Plastikplanen verpackt erreichte der Zug per Schwertransport den Betriebshof Marzahn.