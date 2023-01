Berlins neues Gymnasium Am 14. August 2028, 8 Uhr, ertönt das erste Klingeln

News aus Berlins großem Neubaugebiet an der Havel: Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Howoge um Ulrich Schiller macht Tempo beim Neubau des Gymnasiums in der Berliner Wasserstadt. Das soll auf eine wilden Brache an der Rhenaniastraße entstehen, Hausnummer 35. Das Bauprojekt für 660 Jugendliche war neulich erst Thema im Tagesspiegel.

Im Januar wird der Projektsteuerer gesucht, der den Neubau in Berlin-Spandau vorantreibt. Das geht aus einer ganz aktuellen Ausschreibung des Landes hervor. Im Juni 2023 kommt die Jury um Schulstadtrat Frank Bewig, CDU, zusammen („Preisgeld 95.000 Euro“). Von 2023 bis 2024 wird geplant, zwischen 2025 und 2027 gebaut. Und am 14. August 2028, 8 Uhr, ertönt das erste Klingeln nach den Sommerferien.

Das Schulgelände liegt eingeengt zwischen Kleingärten und Neubauten. Wie knapp die Fläche ist, zeigt dieses Detail aus dem Sportunterricht: Geplant sind „schulische Sport- und Freizeitflächen mit reduziertem Kleinsportfeld“. Deshalb wird ein Teil des Unterrichts ins Stadion Haselhorst an der Daumstraße verlegt.

Gut für die Kiez-Vereine: „Die neue Sporthalle mit drei Feldern soll außerhalb der Schulzeit auch für Sportvereine nutzbar sein.“

Die Wildnis kommt übrigens nicht komplett in den Häcksler: „Wertvolle Solitäreichen müssen zwingend erhalten bleiben. Im südlichen Bereich des Grundstücks sollen so viele Bäume wie möglich in die Schulhofplanung integriert werden“, heißt es in der Ausschreibung.

Früher war das hier ein Industriegebiet - das zeigt auch der Straßenname

Das neue Gymnasium entsteht in der Wasserstadt, wo einst viele Tanks am Ufer standen. Die Industrie ist abgerissen, die Geschichte bleibt. Das zeigt auch der Straßenname „Rhenaniastraße“: Der Name erinnert an die 1927 erbaute Zufahrt zum abgelegenen Tanklager der Ölfirma Rhenania-Ossa, einer Vorläuferin der Shell-AG. Das geht aus dem Berliner Straßenlexikon Kauperts hervor.

Die Wasserstadt Spandau am Ufer der Havel. © imago images/Jochen Eckel

