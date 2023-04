Berlins rasierte Scheitel Männerhaare dürfen nicht natürlich fallen

Der Frühling kommt, mit ihm gehen die Kopfbedeckungen und legen offen, was sich eigentlich darunter befindet. Bei den Herren Berlins, vornehmlich in Neukölln, ist das dieser Tage verstärkt zur Seite gestyltes Haar. Aufgeteilt aber nicht etwa durch einen natürlich fallenden Scheitel, die Haare sind dafür oft viel zu kurz, um überhaupt zu fallen, sondern durch eine millimeterbreite rasierte Scheitellinie. Was hat es mit dieser falschen Haarlinie auf sich?