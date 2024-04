Berlins Schulsenatorin warnt vor „Rape Day“ Nehmt Tiktok und Co endlich ernst!

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat in einem Brief an Berliner Schulen vor einem gefährlichen Online-Trend gewarnt: Auf der Social-Media-Plattform Tiktok wurde der 24. April als internationaler „Rape Day“ ausgerufen, also als „Vergewaltigungs-Tag“. Ein Tag, an dem sexuelle Übergriffe von Jungs und Männern an Frauen und Mädchen erlaubt seien und strafrechtlich nicht geahndet würden. Günther-Wünsch ruft Schulen zu Sensibilität auf und empfiehlt, das Thema sexueller Übergriffe und Vergewaltigungen im Unterricht zu besprechen.