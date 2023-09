Berlins sicherer Hafen Hier finden schwer belastete Kinder Zuflucht

Mitten im Garten steht eine Feuerschale, ein paar Meter von den Gartenstühlen und den mächtigen Bäumen entfernt. Die Stühle stehen unter einem großen Holzbalkon, eine Wendeltreppe an der Fassade führt in den dritten Stock eines ockergelben Hauses. Es liegt in einer ruhigen Straße in Rahnsdorf. Eine Atmosphäre, die entschleunigt.