Berlins Sommerplage - die Technoschiffe „Silent Disco“ auf Wannsee und Havel statt Dauerkrach

Berlins Technoschiffe auf Wannsee und Havel können eine echte Plage an Sommerabenden sein. Ihr Schall ist noch kilometerweit vom Ufer entfernt zu hören, sie stören oft Wassersportler, Badegäste, Ausflügler und Anwohner. Viele wissen schlicht nicht, wie weit der Schall auf dem Wasser zu hören ist.

Die Berliner Bürgerinitiative Igel (steht für „Initiative Gewässer-Lärmschutz“) wies jetzt auf ein interessantes Projekt am Stößensee hin. Dort hat die Spandauer Firma „Piratas“ ihren Sitz, die große Partyflöße vermietet. Allerdings, jetzt kommt’s, mit einem interessanten Detail. „Piratas lässt keine überdimensionierten Musikanlagen auf seine Partyflöße und stellt für Partys auf ‚Techno-Club Niveau‘ kostenlos ein „Silent Disco System“ mit kleinen Bluetooth-gesteuerten Kopfhörern zur Verfügung.“ Darüber berichten die Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf und Spandau, in denen Sie immer wieder viele Wassersport-Nachrichten finden - in voller Länge und einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke.

Logo mit Wellen und Wassertopfen: die Kreativen halfen der Bürgerinitiative. © privat

Das Netzwerk im Kampf gegen die Verlotterung der Sitten auf Wannsee und Havel hat jetzt übrigens auch ein neues Logo, rechtzeitig zum Start der Wassersportsaison 2023. Erstellt wurde das Logo von Alican Yücel, Grafik-Schüler der Ernst-Litfass-Schule für Mediengestaltung: „ein wellenförmiger Igel-Schriftzug mit Wassertropfen – eine elegante Assoziation mit dem Metier der Wassersport-Initiative.“

