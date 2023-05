Berlins Top 3 Die besten Mangosalate der Hauptstadt

3 Mama Cook, Hedemannstraße 10 in Kreuzberg

Einen leckeren Mangosalat mit besonders viel Crunch gibt es bei Mama Cook in der Hedemannstraße 10 in Kreuzberg, nah beim Checkpoint Charlie. Hier werden landestypische Zutaten und die Arten der Zubereitung aus verschiedenen Regionen fusioniert.

In Indien als „Götterfrucht“ verehrt, landet die Mango im Mama Cook besonders crunchy auf dem Teller. © Hannah Prasuhn

Dadurch werden feine Aromen und neue Gerichte kreiert. Die Mango dabei aber ist ein Urgestein in der asiatischen Küche. Im 16. Jahrhundert kam sie durch Seefahrer von Indien ins heutige Europa. Das in Indien als „Götterfrucht“ bekannte Obst ist eine Vielfaltskünstlerin.

Sie lässt sich in Desserts, süßen oder herzhaften Gerichten, Marmeladen oder Säften verarbeiten. In den mehr als 1000 Sorten stecken wertvolle Mineralien, Vitamine, Enzyme und Carotine. Wenn der Körper diese in Vitamin A umwandelt, stärkt das zum Beispiel unser Immunsystem und beugt der Hautalterung vor. Auch sollen Mangos für mehr Energie, gute Verdauung und besseren Appetit sorgen. Kein Wunder, dass man nach einem Mangosalat direkt den nächsten probieren möchte. Glücklicherweise sind die Optionen dafür in der Hauptstadt vielfältig!

2 Sen Vegan, Kantstraße 87 in Charlottenburg

Saftige Mango, knackige Soja- oder Lotussprossen, Minze, krosse Röstzwiebeln, Karottenstreifen, dazu ein hausgemachtes Dressing – ein Genuss. Die dunkle Soße mit Chili, die trotzdem nicht zu scharf sein sollte, sei übrigens mit am wichtigsten für den Geschmack, heißt es im Sen Vegan in der Kantstraße 87 in Charlottenburg.

Das Sen Vegan in Charlottenburg hat erst seit Januar offen und ist der Geheimtipp unter den Mangosalat-Meistern. © Hannah Prasuhn

Das komplett vegane asiatische Restaurant hat Ende Januar neu eröffnet und ist noch ein Geheimtipp: auch am Samstagabend sind ohne Reservierung noch genug Plätze frei, wenn sich vor den umliegenden Lokalen bereits Schlangen bilden.

Hier soll jedes Gericht die Besonderheiten der asiatischen Kultur widerspiegeln. Und das Auge isst mit: Die Zutaten liegen edel drapiert auf dem tiefen Teller und wer mag, der kann das fruchtige Gericht mit weißem oder schwarzen Tofu und Seitan oder veganem Hühnchen toppen.

Im Sen Vegan vergisst man den Trubel der Kantstraße, wenn man unter den rosa Kirschblüten, die die Decke verzieren, Platz nimmt. Aus kleinen Brunnen plätschert Wasser und leise Musik im Hintergrund runden das Sinneserlebnis ab.

1 Song Lam 37, Stromstraße 64 in Moabit

Die Sonne lockt auch Berlin endlich aus dem Winterschlaf. Geschmacklich lässt sich der näher rückende Sommer am leckersten mit einem Mangosalat in der Stromstraße 37 in Moabit herbeisehnen.

Das Song Lam 37 bringt den Mango-Sommer nach Berlin. © Song Lam 37

Bei Song Lam 37 landen sonnenverwöhnte Mangos mit der genau richtigen Reife in der Schale. Mit im Salat sind Lotusstängel, Gurken, Karotten, Zwiebeln und Erdnüsse für den Biss.

Das hauseigene Dressing trifft das perfekte Maß an Schärfe, Säure und Süße. Wegen der guten Lage des Lokals lässt sich der Salat auch mitnehmen, um dann mit einem Getränk den Sonnenuntergang am Spreeufer zu genießen!