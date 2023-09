Berlins Top 3 Ein Mekka für Läufer – Die schönsten und grünsten Laufstrecken der Hauptstadt

Am Sonntag läuft es in Berlin mal wieder. Es ist Marathon und mehr als 45.000 Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Welt werden sich auf den 42,195 Kilometer-Kurs mitten durch Berlin machen. An diesem einen Tag gehört die Straße für einige Stunden den Athleten. Doch auch den Rest des Jahres bietet Berlin tolle Laufstrecken mitten in der Metropole. Und wer gut plant, wird noch nicht einmal von roten Ampeln ausgebremst.