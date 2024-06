Berlins Trinkwasserversorgung Wir haben ein Problem – und können es lösen

Die neue Umweltsenatorin will den Berlinern das Duschen verleiden und belehrt sie übers Wäschewaschen: „Kürzer duschen als wir vielleicht würden“ und „nur noch volle Waschmaschinen, möglichst mit dem Eco-Programm“, empfahl Ute Bonde am Montag bei einem Pressetermin, bei dem es um die künftige Wasserversorgung der Stadt ging. Bei einer Grünen würden die üblichen Verdächtigen jetzt wohl das übliche Theater von Bevormundung und Erziehungsdiktatur aufführen. Aber da Bonde in der CDU ist, kann das Theater entfallen und die Aufmerksamkeit der Sache gewidmet werden: Berlins Trinkwasserversorgung.