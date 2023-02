Berlins verschwundenes Bismarck-Denkmal „So groß wie im Tiergarten war er nicht“

Liebe Frau Evert, Sie sind Museumschefin der Berliner Zitadelle und wollen den Blick aufs verschwundene Bismarck-Denkmal in Spandau richten. Wo stand das?

„Am Bismarckplatz, gar nicht so weit von der Havel und Altstadt entfernt. Das Denkmal entstand dort 1901, also wurde der Platz umbenannt. Vorher hieß er ‚Bürgerbauplatz‘.“

Der Bismarckplatz ist heute ein Dreieck mit einer Wiese und Altbauten ringsherum. Warum dort?

„Damals entstand die Neustadt, überall wurde gebaut, und der neue Platz mit seiner Gartenanlage lag mittendrin. Spandau war damals eigenständig, stand in Konkurrenz zu Berlin und wollte auch ein großes Bismarck-Denkmal bieten – wie so viele andere Städte auch. Also fiel die Wahl auf den neuen Platz in der Altstadt, übrigens noch zu Lebzeiten Bismarcks. Bürger haben das Denkmals seit 1890 geplant, aber das dauerte ziemlich lange. Erst nach elf Jahren war Fertigstellung. Allerdings ist das Spandauer Denkmal viel kleiner als das in Tiergarten ausgefallen.“

Der Bismarckplatz heute. © André Görke

Wie groß war denn Spandaus Denkmal?

„Bismarck selbst war 2,65 Meter und stand auf einem großen Sockel, drei Meter hoch und acht Meter breit. Der Bismarck in Tiergarten allerdings kommt alleine schon auf sechs Meter.“

Wo ist Spandaus Bismarck hin?

„1942 wurde das Denkmal im Zweiten Weltkrieg von einer Luftmine beschädigt. Die Figur wurde zu Rüstungszwecken eingeschmolzen und der Sockel samt Marmorplatte abgerissen. Darauf standen die üblichen Worte aus Bismarcks Rede: „Wir Deutsche fürchten Gott, sonst aber nichts in der Welt.“ Künstlerisch ist das Denkmal nicht so wertvoll, historisch aber schon.“

Urte Evert ist seit 2017 Leiterin des Stadtgeschichtlichen Museums in der Zitadelle Spandau. © Stadtgeschichtliches Museum Spandau

Und was suchen Sie jetzt?

„Vielleicht haben ja Leserinnen und Leser noch alte Fotos vom Bismarckplatz auf dem Dachboden, Postkarten von den Großeltern, Erinnerungen an den Bismarckplatz oder gar mehr… Im Juni beginnt die große Geschichts-Ausstellung zu Bismarck bei uns auf der Zitadelle. Ich möchte dann auch abstimmen lassen, ob der Spandauer Bismarckplatz einen anderen Namen tragen sollte – und welchen. Durch diese Interaktivität erhoffe ich mir eine Debatte zu diesem Ort und seinem Namensgeber.“

Sie haben es letztens schon im Spandau-Newsletter erzählt. Was steht 2023 noch auf der Agenda in der Zitadelle?

„Der März ist vom Jubiläum ‚175 Jahre Märzrevolution‘ geprägt. Das verbinden wir mit den Aktionen zum Frauenmärz mit Lesungen, Stadtspaziergängen und Führungen. Zum Beispiel werde ich am 10. März am Denkmal für Königin Luise in der Ausstellung „Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler“ eine Führung mit ganz viel Raum zur Diskussion veranstalten. Meine steile These: Das Standbild für Luise – übrigens das einzige für eine reale Frau in der Ausstellung mit 120 Denkmälern – ist ein Sinnbild für die Unterdrückung der Frauenbewegung insbesondere seit 1848/49. Natürlich hoffe ich auf Fragen, Widerspruch und konstruktiven Austausch.“

Ihr Tipp für Familien?

„Am 7. Mai werden wir endlich wieder ein Museumskinderfest auf der Zitadelle veranstalten. Zusammen mit den Kunsthandwerkerinnen im Atelierhaus, dem Puppentheater und den Fledermausexperten werden wir die Bastion Kronprinz bespielen.“

Wer an der frischen Luft bleiben will, kann die Wildnis der Zitadelle erkunden. Ihr aktueller Tipp?

„Augen auf, hier draußen sind die Füchse in Frühlingslaune: Paarungszeit.“

