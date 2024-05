Berühmte Vorbilder für den neuen Marktplatz Was die Altstadt Spandau vom Gendarmenmarkt lernen will

Zum Marktplatz in Berlin-Spandau gibt es Neuigkeiten. Der stammt aus den 80er Jahren, soll entstaubt und entrümpelt werden. Neue Bäume und Bänke werden errichtet, neues Pflaster wird verlegt und vor allem sollen die Treppen und klobigen Blumenkübel beseitigt werden: hier die Pläne mit vielen Simulationen im Tagesspiegel. Bleibt es beim Terminplan? Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, zum Spandau-Newsletter des Tagesspiegels: „Ja, wir treiben die Umgestaltung voran und wollen weiter, dass es 2025 losgeht.“

Der Platz in der Altstadt Spandau hat übrigens zwei berühmte Vorbilder in Berlin, wie Schatz jetzt dem Tagesspiegel verriet. Denn die Planer besuchten auch den berühmten Gendarmenmarkt in Mitte sowie den Breitscheidplatz in der City West. Die sollen nicht kopiert werden, keine Bange. Aber die beiden Plätze haben eine versteckte Technik, die auch in Spandau verbaut werden soll.

So soll der Marktplatz Spandau künftig sortiert werden. © BA Spandau/Wunderlich

„Uns geht es um unterirdische Bodentanks, die es auf diesen beiden Plätzen gibt“, so Stadtrat Schatz. Damit am Marktplatz Spandau nicht mehr kilometerlange Leitungen, Kabelbrücken und Schläuche als Stolperfallen rumliegen (beim Weinfest, Weihnachtsmarkt, Musikevents ff.), soll die Infrastruktur („Strom, Abwasser, Frischwasser …“) im Boden versenkt und die Anschlüsse bei Bedarf angezapft werden.

Der jetzige Marktplatz stammt aus den 80er Jahren und ist in die Jahre gekommen. Es fehlt an Aufenthaltsqualität und Schatten. Aktuell stehen die Bäume selbst im Schatten, also auf der falschen Seite. 28 Bäume sollen am Marktplatz künftig stehen. „Keine Kugelbäume mehr, sondern viel höhere“, sagen die Planer. Wenn die Treppe wegfällt, können Besucher der Platz besser queren; auch die Marktstände und Kulturbühnen gewinnen Platz und Flexibilität. In der Mitte ist ein Brunnen vorgesehen.

