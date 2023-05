Beschäftigte im Bankensektor Frankfurt wächst, aber Berlin noch mehr

Hauptstandort für deutsche Fintechs, Anlaufstelle für internationale Talente und für einige Unternehmenseinheiten von klassischen Finanzinstituten: Berlin ist auf dem Weg, zu einem noch bedeutenderen Finanzstandort zu werden – und wächst in einem schnelleren Tempo als Frankfurt, der Finanzplatz Nummer eins in Deutschland. Zumindest, was die Zahl der Beschäftigten angeht.