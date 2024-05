Beschränktes Brutzel-Vergnügen Wo und wie das Grillen in Berlin noch erlaubt ist

Schon bei der ersten Grill-Beschwerde der Saison kommt so einiges zusammen, worüber in jedem Frühjahr gestritten wird: Da stieg am letzten Aprilwochenende weißer Rauch aus den Büschen an der Rathausbrücke. Erlaubt ist das gegenüber des Humboldtforums nicht, doch die Griller reagierten offenbar ungemütlich auf die Ansprache: „Ich bin bespuckt worden“, schreibt der Beschwerdeführer dem Ordnungsamt Mitte, die Polizei habe es nicht interessiert. „Kein Wunder, dass die Welt über uns lacht.“

Da ist es wieder – das Gefühl, in Berlin werde überall und zu jeder Zeit gegrillt, sobald das Wetter stimmt. Da zünden Leute Kohlen auf dem Rasen an, oder verfeuern im schlimmsten Fall Parkbänke oder Äste von Stadtbäumen. Zurück bleiben genervte Jogger, die im dichten Qualm nicht trainieren können. Und ein riesiger Müllberg, der bis zur Wochenmitte abgetragen wird. Keinen kümmerts, gehört eben dazu. Aber stimmen diese Berlin-Klischees noch? Und wo darf man 2024 noch gemütlich draußen sitzen und brutzeln?

Ein Bild aus vergangenen Tagen: 2012 war das Grillen im Schlesischen Busch noch erlaubt. © dpa/Rainer Jensen

Auf öffentlichen Grünflächen ist das Grillen grundsätzlich verboten – und kann mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden. Wegen des immensen Müllaufkommens, Nutzungskonflikten mit anderen Erholungssuchenden und Schäden an der Vegetation sind die Grillmöglichkeiten in Parks in den vergangenen Jahren weiter eingeschränkt worden. Bei steigender Waldbrandgefahr kann das Grillen auch komplett untersagt werden. Etliche Berliner Bezirke haben das öffentliche Grillen während der vergangenen Jahre komplett gestrichen oder weiter eingeschränkt.

Charlottenburg-Wilmersdorf

In Charlottenburg darf nur am Goslarer Ufer in der Nähe des alten Gaswerks gegrillt werden. Für Wilmersdorf nennt der Bezirk den Rudolf-Mosse-Platz in der Mecklenburgischen Straße und den Preußenpark (Württembergische Straße).

Friedrichshain-Kreuzberg

Im Volkspark, wo die verräucherte Luft an schönen Nachmittagen oft die Jogger vertrieb, hat der Bezirk den bis dahin einzigen Grillplatz auf dem Kleinen Bunkerberg abgeschafft. Legendär bleibt ein Grillfest mit zwölf Schafen, die dort an Spießen gedreht wurden, bis Polizei und Feuerwehr den Spaß beendeten.

Regeln für öffentliche Grillplätze: Immer einen mobilen Grill mitbringen, Grillkohle niemals direkt auf dem Rasen/Boden anzünden (mindestens 30 Zentimeter Abstand).

Glut nach dem Grillen nicht wegkippen, sondern mit einer Flasche Wasser ablöschen.

Grillrückstände, Verpackungen und Speisereste nicht liegen lassen. Mitnehmen und im Hausmüll entsorgen, falls die Müllbehälter im Park überfüllt sind.

Keine Ausnahmen für Gas- oder Elektrogrills. Auch diese dürfen (wenn überhaupt) nur auf ausgewiesenen Flächen benutzt werden.

Nur feste Grillanzünder, keine Brandbeschleuniger verwenden.

Keine unzerteilten Tiere auf den Grill legen.

Wohl als Reaktion auf die „Grill-Anarchie“ wurde eine neue legale Feuerstelle im Volkspark geschaffen. Und die hat fast Amtscharakter: Für eine der 46 Parzellen am Café „Neuer Hain“ muss man sich vorab online registrieren. Eine Pfandplakette ist am Grill zu befestigen, und wer keine der zehn Regeln außer Acht lässt, erhält anschließend seine 20 Euro zurück. Das Angebot werde sehr gut angenommen und weiter ausgebaut, antwortet das Bezirksamt. Ziel der Grill-Bürokratie ist auch die Verringerung des gigantischen Müllaufkommens im Park. Ob das funktioniert, kann das Bezirksamt nicht beantworten. Als Erfolg wird gewertet, dass die meisten vom Parkmanagement und Ordnungsamt kontrollierten Grillsünder von dem Verbot wissen.

Auch im Görlitzer Park gibt es eine Grillwiese, gegenüber vom Rodelhügel. Als dritte Möglichkeit im Bezirk gibt es noch die Wiese auf dem Blücherplatz, zwischen Waterloo-Ufer und Zossener Straße.

Lichtenberg

Seit Herbst 2022 besteht ein generelles Grillverbot in allen öffentlichen Grünanlagen Lichtenbergs.

Marzahn-Hellersdorf

„Unseren letzten Grillplatz haben wir wegen Vandalismus geschlossen“, sagt Bezirksbürgermeisterin Nadja Zivkovic auf Anfrage.

Mitte

In Mitte ist nur noch eine kleine Fläche im Monbijoupark übrig, entlang der Oranienburger Straße. Grillen im Großen Tiergarten, einst berüchtigt für dicke Luft im Sommer und ein hilfloses Ordnungsamt, ist laut Bezirk seit dem Verbot im Jahr 2011 „merklich zurückgegangen“. Öffentlichkeitsarbeit und Kontrollen hätten ihr Ziel erreicht. Aber für die Zeit der Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) warnt Mitte bereits jetzt, dass die personellen Kapazitäten für Kontrollen stark eingeschränkt werden.

Neukölln

Die einzige öffentliche Grillwiese des Bezirks befindet sich im Osten des Tempelhofer Feldes, nahe Oderstraße. Auf der großen und gut belüfteten Freifläche sind wenig Nutzungskonflikte zu erwarten, weshalb auch kurz hinter den Eingängen im Norden (Columbiadamm) und Südwesten (Tempelhofer Damm) Grillflächen zu finden sind. Diese zählen allerdings zu Tempelhof. In den vergangenen Jahren seien die Verstöße gegen das Grillverbot im Vergleich zu anderen Bezirken im überschaubaren Rahmen geblieben, schreibt das Bezirksamt.

Pankow

Der Mauerpark hat eine Grillfläche gegenüber des Amphitheaters, die allerdings wegen Bauarbeiten voraussichtlich noch bis zum Frühsommer gesperrt bleibt.

Reinickendorf

Der Bezirk verweist auf drei mietbare Grillplätze auf der Familienfarm Lübars. Dort sind bereits Elektrogrills vorhanden. Allerdings muss bereits fünf Tage im Voraus online gebucht werden (5 Euro für zwei Stunden).

Spandau

Der Bezirk hat keine öffentlichen Grillflächen.

Steglitz-Zehlendorf

Grillen in Grünanlagen ist „grundsätzlich nicht gestattet und wird auch auf Antrag nicht genehmigt“, schreibt das Bezirksamt.

Tempelhof-Schöneberg

Die einzige Gelegenheit im Bezirk sind die drei Grillflächen auf der großen Freifläche des Tempelhofer Feldes, wie bereits oben für Neukölln erwähnt.

Treptow-Köpenick

Derzeit gibt es keine öffentlichen Grillflächen im Bezirk. Der letzte Grillplatz im Landschaftspark Johannisthal wird renaturiert, wie im Herbst vergangenen Jahres beschlossen wurde. Auch im Treptower Park und im Schlesischen Busch bleibt das Grillen verboten. „Wir bedauern die nunmehr wegfallenden Möglichkeiten öffentlichen Grillens“, schreibt der Bezirk. Begründung: Hohe Schäden an der Vegetation, Müll und Nutzung des Grüns als öffentliche Toiletten.

Zuhause grillen

Auf Balkon oder Hinterhof ist die Grillerei grundsätzlich erlaubt, wenngleich auch dort Mietverträge oder Hausordnungen Verbote enthalten können. In jedem Fall darf die Nachbarschaft nicht durch den Qualm belästigt werden, was besonders in Hinterhöfen durch den fehlenden Luftzug leicht der Fall ist. Elektro- oder Gasgrills sind hier im Vorteil.