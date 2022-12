Tagesspiegel Plus Besondere Zug-Vögel in Berlin : Stare pfeifen am Bahnhof Alexanderplatz den S-Bahn-Dreiklang

Im Bahnhof Alexanderplatz nutzt ein Schwarm die Vorteile der Großstadt aus – und ahmt täuschend echt das Warnsignal der S-Bahn-Züge nach.