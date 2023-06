Besuch bei Schwerkranken Wo sind die Grenzen der Konversation?

Georg, abgesandt, fragt: Ein Arbeitskollege von mir ist schwer erkrankt und muss sich einer kräftezehrenden Therapie unterziehen. Ich wurde beauftragt, ihm vom ganzen Team Grüße und Blumen zu überbringen. Bei meinem Besuch wusste ich plötzlich nicht mehr, was ich sagen sollte. Natürlich hat er sich erkundigt, was im Betrieb so läuft. Aber Kranke belästigt man doch nicht mit Konfliktschilderungen. Oder hat sich da etwas verändert?

Elisabeth Binder antwortet: Großen Ärger und Konflikte bitte aussparen

Wenn jemand schwer krank ist, verdient er alle Rücksichtnahme der Welt. Und dazu gehört, dass nicht das angemessen ist, was man selbst für richtig hält, sondern nur das, was dem Kranken guttut.

Also erkundigt man sich am besten vor dem Besuch, ob dieser überhaupt erwünscht ist. Gerade bei einer kraftraubenden Therapie kann es sein, dass dem Patienten schon eine kleine Konversation zur Anstrengung wird.

Besser, man fragt vorab die Angehörigen oder auch den Erkrankten selbst via Messenger-Dienst, was gewünscht ist. Eventuell kann man dann auch nachfragen, ob er oder sie besondere Wünsche hat.

Leichte Lektüre als Mitbringsel

Blumen sind meist in Ordnung, aber manchmal fehlt den Kranken auch Lektüre, und sie würden sich über Bücher oder bestimmte Zeitschriften mehr freuen. Topfpflanzen sind tabu. Alkoholische Getränke in der Regel auch. Falls der Besuchte bestimmte, auch ausgefallene Wünsche hat, sollte man ihm die möglichst erfüllen.

Die Konversation sollte leicht sein und sich möglichst erfreulichen Dingen widmen. Kleine Anekdoten aus dem Betrieb sind sicher ein guter Bestandteil. Wenn dort gerade die Luft brennt, weil Kündigungen anstehen oder die Abteilungen umgebaut werden, sollte man das möglichst aussparen.

Stress und Ängste müssen vermieden werden

Denn allein die Kenntnis von solchen Umbrüchen erzeugt schon Stress und Ängste. Und die Kraft, die dafür aufgewendet werden müsste, braucht der Patient für seine Genesung. Kleine Missgeschicke oder Klatsch über neue Flirts können dagegen durchaus geeignet sein, den Kranken etwas aufzumuntern.

Natürlich fragt man nach seinem Befinden, nimmt ihn aber bitte nicht ins Kreuzverhör. Was und wie viel er erzählen will über die Krankheit, bleibt allein ihm überlassen.

So kann’s gehen Bitte schicken Sie Ihre Fragen mit der Post (Der Tagesspiegel, „Immer wieder sonntags“, 10876 Berlin) oder mailen Sie diese an: Mailto:meinefrage@tagesspiegel.de

Große Mitleidsbekundungen sind meist fehl am Platz. Je nachdem, wie nahe Sie dem Kollegen stehen, wäre es wohl kein Fehler, Offenheit zu signalisieren für ernstere Lebensfragen. Wobei man die dem Kranken aber auch nicht aufdrängen darf.

Man kann auch Erlebnisse und Begebenheiten aus dem eigenen Leben erzählen, aber mit übertriebenen Schilderungen von grandiosen Urlaubstagen oder umwerfenden Konzerterlebnissen sollte man sich eher zurückhalten – der Kranke weiß selbst, dass er gerade eine Menge schöner Dinge verpasst

Manchmal sehen Kranke gar nicht so schlimm aus, wie es die Krankheit nahelegen würde. Vielleicht ist man sogar überrascht, dass sie besonders gut aussehen. Komplimente wollen freilich wohl abgewogen werden. Einerseits will man dem Patienten eine Freude machen, andererseits aber nicht den Eindruck erwecken, dass man seine Krankheit nicht ernst nimmt.

Wie lange so ein Besuch dauern darf, ist in der Regel dem Fingerspitzengefühl des Besuchers überlassen. Wenn er merkt, dass dem Kranken gerade alles zu viel ist, sollte er sich freundlich verabschieden. Idealerweise sagt der Kranke aber auch schon von sich aus, wenn er wieder allein sein möchte. Ein aufrichtiger Dank für diese Information ist selbstverständlich.