Besuch beim Serienmörder Das Berlin Dungeon setzt jetzt auf True Crime

Bis zu 100 Frauen soll er ermordet, zerstückelt und ihre Leichenteile rund um den Luisenstädtischen Kanal in Berlin-Friedrichshain verteilt haben. Womöglich hat er auch Leichenteile zu Dosenfleisch verarbeitet und an seinem Wurststand am Schlesischen Bahnhof, dem heutigen Ostbahnhof, an ahnungslose Berliner:innen verkauft. Bis heute gilt Carl Großmann als einer der brutalsten Serienmörder der deutschen Geschichte.