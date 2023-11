Besucher und Mitarbeiter einer queeren Bar verletzt Berliner Polizei sucht Tatverdächtigen mit Bildern

Die Berliner Polizei sucht mit der Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera nach einem Mann, der im Juni in einer queeren Bar in Prenzlauer Berg mehrere Menschen queerfeindlich beleidigt und mit Reizgas besprüht haben soll. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Wie berichtet, wollten zwei unbekannte Täter am 4. Juni das Lokal in der Eberswalder Straße betreten. Als ihnen am Eingang gesagt wurde, dass es sich um eine queere Bar handele, kam es zum Streit, wie die Polizei damals mitteilte. Die Männer bepöbelten Gäste und verließen die Bar.

Ein weiteres Bild der Überwachungskamera. © Polizei Berlin

Wenig später kehrten sie zurück, versprühten Reizgas im Innenraum und beleidigten Gäste homophob, bevor sie flüchteten. Ein Mitarbeiter der Bar, 25 Jahre alt, sowie ein 34-jähriger Gast wurden vom Reizgas verletzt und von Rettungskräften versorgt. Der Staatsschutz ermittelt.

Der Tatverdächtige, den die Polizei sucht, wird so beschrieben: circa 18 bis 20 Jahre alt, schlank, spricht Deutsch mit Akzent / Jugendslang.

Die Ermittler wollen wissen, wer Angaben zur Identität und oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen kann. Wer hat den Tatverdächtigen vor, bei oder nach der Tat gesehen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen geben?

Die Polizei sucht diesen Mann. © Polizei Berlin

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter Telefon (030) 4664-953528, per Telefax unter (030) 4664-953599, per E-Mail (lka535@polizei.berlin.de), über die Internetwache Berlin sowie in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)