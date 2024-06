Betonklotz aus Spandauer Hochhaus geworfen Polizei verdächtigt Kinder oder Jugendliche – und sucht Zeugen

Nach dem Wurf eines Betonklotzes aus einem Mehrfamilienhaus im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld bittet die 4. Mordkommission der Berliner Polizei um Zeugenhinweise.

Menschen, die am Mittwoch Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat zusammenhängen könnten sowie Zeugen, die Angaben zu dem Betonklotz machen oder sonstige Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei melden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Im Verdacht stehen demnach drei Kinder oder Jugendliche. Zu der Tat kam es am Mittwoch, 19. Juni, gegen 13.15 Uhr im Hainleiteweg 13, 13589 Berlin. Unbekannte warfen laut Polizei einen Betonklotz vom Balkon einer der obersten Etagen.

Der Klotz schlug vor dem hinteren Eingang des Hauses auf dem Gehweg auf und verfehlte nur knapp eine 62-jährige Anwohnerin.

Hinweise nimmt die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911444 oder per E-Mail an LKA114-Hinweis@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder bei jeder anderen Polizeidienststelle können sich Zeugen melden. (Tsp)