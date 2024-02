Betrunken im Mietauto unterwegs 26-Jährige kracht am Berliner Schloss Bellevue in historischen Laternenmast

Am Schloss Bellevue in Berlin-Tiergarten hat eine 26-Jährige am frühen Samstagmorgen einen Autounfall verursacht, bei dem unter anderem ein historischer Laternenmast beschädigt wurde. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war die Frau gegen 05:30 Uhr auf der John-Foster-Dulles-Allee in Richtung Spreeweg unterwegs, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor.

Sie kam nach Angaben der Sprecherin von der Fahrbahn ab, krachte gegen den Laternenmast, mehrere Poller und eine Ampelanlage. Der Wagen, ein Mietauto der Firma Miles, war im Anschluss nicht mehr fahrfähig.

Auf die herbeigeeilten Einsatzkräfte soll die Frau alkoholisiert gewirkt haben, weswegen sie mit ihrer Zustimmung einen Atem-Alkoholtest durchführten. Der Test ergab einen Wert von 0,9 Promille ergab. Sie sowie eine 25-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Wie die Sprecherin mitteilte, wurde im Anschluss auf einer Polizeiwache eine Blutentnahme durchgeführt. (Tsp)