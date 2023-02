Beute noch unklar Unbekannte sprengen Geldautomaten in Berliner Bankfiliale

Mehrere Unbekannte haben sich in der Nacht zu Montag Zutritt zu einer Spandauer Bankfiliale verschafft und einen dortigen Geldautomaten gesprengt. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, kam es in der Sakrower Landstraße gegen 2 Uhr zu der Tat.

Anwohner hätten von einem lauten Knall berichtet und geschildert, dass mindestens zwei maskierte Personen in ein am Eingang der Filiale abgestelltes Auto gestiegen und in Richtung Ritterfelddamm geflohen seien.

Der Kundenbereich der Bank wurde nach Polizeiangaben stark beschädigt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun zu dem Fall und auch, ob die Unbekannten Geld erbeuten konnten. (Tsp)

