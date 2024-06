Bewährungsstrafe für Tod eines Kindes Berliner Landgericht bestätigt Urteil gegen Rotfahrer

Acht Monate nach dem ersten Prozess ist am Dienstag der Tod der elfjährigen Louisa zum zweiten Mal vor Gericht verhandelt worden – diesmal im Kriminalgericht Moabit. Louisas Vater hatte Berufung gegen das Urteil der ersten Instanz eingelegt. Das Amtsgericht Tiergarten hatte den 61-jährigen Jürgen H. wegen fahrlässiger Tötung zu neun Monaten Haft auf Bewährung und zwei Jahren Fahrerlaubnissperre verurteilt. Louisas Vater warf als Nebenkläger dem Täter vor, den Tod seiner Tochter billigend in Kauf genommen zu haben, als er mit seinem Audi ungebremst über die für ihn längst rote Fußgängerampel an die Landsberger Allee gefahren war.

Jürgen H. legte nach der Entscheidung von Louisas Vater ebenfalls Berufung ein: „Ich bin kein Totschläger und Mörder“, lässt er am Dienstag seine Verteidigerin erklären. Im Wesentlichen hatte bereits das Amtsgericht das Geschehen geklärt. Aber die Frage, warum H. nach eigenem Bekunden die vier gut sichtbaren roten Ampellichter für grün hielt – „Sonst hätte ich natürlich gebremst!“ – blieb offen.

Angesichts der bekannten Faktenlage schlägt die Vorsitzende Richterin vor, die Berufung auf die Frage des Strafmaßes zu beschränken. Ebenso wie das Amtsgericht sehe sie anhand der Akten keine Anhaltspunkte, nach denen der Angeklagte wegen Totschlags oder Mordes verurteilt werden könnte. Aber Louisas Vater, der Spenden für die Berufungsverhandlung gesammelt hatte, lehnt den Vorschlag nach Rücksprache mit seiner Anwältin ab: „Wir sehen die Aktenlage anders.“ Es sei auch im Interesse der Allgemeinheit, dass der Fall erneut erörtert werde.

Wieder muss Louisas Mutter den Alptraum des Unfalls schildern

Deshalb muss Louisas Mutter einmal mehr den Alptraum vom Nachmittag des 12. April 2022 schildern: Wie sie mit Louisa Ostergeschenke kaufen war und die Landsberger Allee überquerte – bis zur Mittelinsel und weiter, wobei das Fußgängersignal auf Rot gesprungen sei, als sie den zweiten Fahrbahnteil betraten. Sie habe gewusst, dass noch Zeit sei bis zum Grün für die Autos. Aber sie habe Louisa gesagt, sie solle sich beeilen. Daraufhin sei ihre Tochter losgerannt – und sie selbst langsamer hinterher, als sie plötzlich das Geräusch hörte, das für die Situation zu laut gewesen sei. Im nächsten Moment wurde Louisa durch die Luft geschleudert, bis sie reglos auf dem Asphalt liegenblieb.

Das werde ich nicht mehr los. Es war grausam. Ein Zeuge, der den Unfall aus einem anderen Auto heraus sah.

Fünf Zeugen aus anderen Autos sind sich einig, dass die roten Autoampeln gut sichtbar waren. Ein 70-Jähriger, der auf der Mittelspur vor der Ampel wartete, berichtet von einem Brummen, das er durch die geschlossenen Autofenster gehört habe. Was dann geschah, „das werde ich nicht mehr los. Es war grausam.“

23 Sekunden lang zeigte die Ampel schon Rot, als der Todesfahrer sie erreichte.

Ein Sachverständiger geht anhand der Zeugenaussagen und Spuren davon aus, dass der Audi mit 65 bis 70 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 50 über die Ampel fuhr. Als Louisa – kurzzeitig von zwei anderen Autos verdeckt – 0,8 Sekunden vor der Kollision ins Blickfeld von Jürgen H. und der Bordkamera des mit Notbremsfunktion ausgestatteten Audis kam, sei die Kollision nicht mehr zu verhindern gewesen. Zuvor habe H. schon 23 Sekunden und 430 Meter Fahrstrecke lang Rot gehabt.

Ich spreche auch im Namen der 3000 Menschen, die für diese Berufung gespendet haben. Louisas Vater Julian Herwig in der Gerichtsverhandlung.

Die Anwältin von Louisas Vater sagt, Jürgen H. habe gewusst, dass er an der Fußgängerampel einen Menschen rammen könnte. Die Juristin zieht eine Parallele zum Fall der Ku’damm-Raser, sieht das Mordmerkmal der Heimtücke gegeben. Louisas Vater wirft dem Angeklagten vor, sich als Opfer zu inszenieren, statt zur Aufklärung beizutragen. „Ich spreche nicht nur für mich, sondern im Namen der 3000 Menschen, die für diese Berufung gespendet haben.“

Die Verteidigerin von Jürgen H. erwidert: „Dass Eltern Vergeltung wollen, ist nachvollziehbar.“ Nichts liege ferner als eine vorsätzliche Tat. Der Staatsanwalt sagt, das Verhalten vieler Berliner im Straßenverkehr sei „unter aller Sau“ und der Tod eines Kindes durchs Strafrecht nicht auszugleichen. Aber Totschlag oder gar Mord seien dem Angeklagten nicht vorzuwerfen.

Das Gericht sieht das ebenso: Die Berufung wird verworfen, es bleibt bei der Bewährungsstrafe. Die Fahrerlaubnis kann H. frühestens in sechs Monaten neu beantragen. Es sei denn, das Urteil wird nicht rechtskräftig, weil die Nebenkläger in Revision gehen.