Bewohner positionierten sich gegen Antisemitismus Pro-Palästina-Szene attackiert linkes Hausprojekt in Berlin

In den vergangenen Tagen sollen Unbekannte mehrere Anschläge auf das linke Hausprojekt „Scharni38“ in der Scharnweberstraße in Friedrichshain verübt haben. Wie die Bewohner:innen auf der Plattform „Indymedia“ angaben, wurden ein Feuer im Hauseingang gelegt, alle Schlösser verklebt und pro-palästinensische Parolen auf die Fassade geschmiert.

Sie müssten „nicht lange spekulieren, aus welcher Richtung dieser Übergriff kam“, schreiben die Bewohner:innen in Richtung der pro-palästinensischen Szene. „In eurem wahnhaften Antisemitismus geht wohl jedes Differenzierungsvermögen verloren.“

Demnach haben Unbekannte am Abend des 29. Mai im Hauseingang gezündelt. Noch in derselben Nacht seien alle Schlösser mit Sekundenkleber verstopft worden. Außerdem hätten Unbekannte Parolen wie „Viva Rafah“, „Fuck Anti-D“ und „Rassistenhaus“ an die Fassade gesprüht.

Auf der Fassade steht „Gegen jeden Antisemitismus“

An der Fassade des ehemals besetzten Hauses steht seit mehreren Jahren in großen Buchstaben unter anderem der Spruch „Gegen jeden Antisemitismus“. Dahinter stünden die Bewohner:innen „zu 100 Prozent“, schreiben sie in ihrem Statement weiter. Wer sich davon angegriffen fühle, „offenbart nur, wie es um den eigenen Antisemitismus bestellt ist.“

Das Statement schließt mit einer Kritik an der linken Szene: Der Großteil der Angriffe auf das Haus komme „von ‘unseren’ Leuten“, schreiben die Bewohner:innen. Sie werfen der pro-palästinensischen Szene vor, Menschen zu gefährden und schließen mit den Worten: „Zum Glück entscheidet sich der Nahost-Konflikt an unserer Fassade. Ihr seid richtige Helden.“

Das Hausprojekt Scharni38 gehört zum sogenannten Mietshäuser-Syndikat. Das Konzept der Organisation sieht vor, Mietshäuser im Kollektiv zu kaufen und dadurch selbstbestimmten Wohnraum zu schaffen. Aktuell leben nach eigenen Angaben rund 34 Menschen in dem Haus, darunter auch Familien mit Kindern. Im Erdgeschoss befindet sich eine Sprachschule. Ursprünglich war das Haus 1990 von der linken Szene besetzt worden.

In den vergangenen Wochen haben pro-palästinensische Aktivist:innen und Israel-Gegner:innen vermehrt Kneipen, Cafés und ähnliche Orte attackiert. Unter anderem die Neuköllner Kneipe „Bajszel“, der linke Club „About Blank“, das Tagesspiegel-Gebäude und Büros der Humboldt-Universität wurden mit roten Dreiecken im Stile der Hamas als Angriffsziele markiert.