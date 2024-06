Bezirk lehnte Auftritt wegen Sicherheitsbedenken ab Wie es zum K.I.Z-Konzert beim Zaun-Protest in Kreuzberg kam

Tausende Menschen besuchten am vergangenen Freitag ein kostenloses Konzert der Band K.I.Z im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg – es war Teil einer Protestveranstaltung gegen die Umzäunung des Parks. Wie das Bezirksamt dem Tagesspiegel nun bestätigte, wollten die deutschlandweit bekannten Rapper eigentlich anlässlich der Fête de la Musique spielen. Erst, als dies vom Bezirk abgelehnt wurde, schloss sich die Band wohl der Protestveranstaltung an.