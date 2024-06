Bezirk sieht „Zunahme der Kriminalität“ Entscheidung über neue Polizeiwache für Berlins Norden gefallen

Die Entscheidung über eine neue Polizeiwache im Norden Berlins ist gefallen. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Pankow hatte per Beschluss „eine signifikante, lageangepasste Erhöhung der Polizeipräsenz im Norden Pankows“ gefordert – und ein „gemeinsames Polizeizentrum für die Berliner und Brandenburger Polizei, das sich in der Nähe der Landesgrenze in Buch oder Panketal befindet“, angeregt.