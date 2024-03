1000 Sportler feiern Jubiläum Die Sportfreunde Kladow sind seit 50 Jahren auf der Gymnastikmatte

Die Sportfreunde Kladow feiern dieses Jubiläum. Aber nicht nur eins, sondern gleich zwei. Am 1. Mai wird der Berliner Klub (2500 Mitglieder) 75 Jahre alt. Und schon an diesem Donnerstag lässt sich die Gymnastikabteilung am Gößweinsteiner Gang feiern. Die besteht heute aus mehr als 1000 Menschen und wurde vor 50 Jahren, am 7. März 1974, gegründet. Und seit dem ersten Tag dabei: Carola Buder. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels jetzt in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie unter tagesspiegel.de/bezirke in voller Länge erhalten.