19 Stockwerke und 9000 Fahrrad-Stellplätze In diesem neuen Berliner Wohnviertel werden Autos verdrängt

Seit dieser Woche liegen die Baupläne zur „Insel Gartenfeld“ aus. Insel wo? Insel was? Der gemütliche Name klingt immer nach einem Inselchen im Grünen, doch dahinter steckt Berlins großes Milliardenprojekt: 3700 Wohnungen werden zwischen Biberrevier, Tegeler Forst und dem Idyll von Haselhorst entstehen. Es geht um mehr als 2,4 Milliarden Euro Investitionen - eine neue Stadt in der Stadt.

Die Akte hat 1500 Seiten und ist bis 22. Dezember öffentlich einsehbar: www.berlin.de/bebauungsplan-spandau.

Bei einem Ostfriesen-Tee habe der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau gleich mal quergeschaut. Denn die Akte vom Team um Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, und Spandaus Chefentwickler Markus Schulte ist interessanter als so manches WM-Spiel. Wer den kompletten Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel lesen möchte, gern - hier kostenlos und in voller Länge: tagesspiegel.de/bezirke.

19 Stockwerke entstehen auf der alten Industriebrache am Kanal von Siemensstadt, also rund 60 Meter hohe Häuser. Das geht aus den Plänen hervor. Mittendrin: der „Boulevard“ mit Gastro und Kultur im Erdgeschoss. Auch eine Markthalle könnte Spandau bekommen, nämlich in alten Industriegebäuden.

An der Weihnachtskirche in Haselhorst entsteht eine neue 18 Meter lange Fußgängerbrücke und schafft so eine Verbindung von der Insel zum alten Kiez am Haselhorster Damm.

An der Rhenaniastraße wird eine neue Brücke geplant, die aber nur Fußgänger, Radfahrer und BVG-Busse nutzen dürfen. Zitat: „Es ist nicht nötig, dass auch private Kfz diese Brücke nutzen“.

Autos sollen gezielt verdrängt werden auf der Berliner Insel der Zukunft: „Das geplante Stadtquartier auf der Insel soll ‚autoarm‘ entwickelt werden“, heißt es pointiert in den Plänen. Und: „Den künftigen Bewohnern soll der Verzicht auf das eigene Kfz ermöglicht werden.“ Außerdem: „Die Nutzung der Verkehrsflächen soll wenig attraktiv fürs Auto gestaltet werden.“ Parkplätze nahe der Wohnung wird’s nicht geben.

Im April 2022 sollte Baustart sein für die Mega-Insel Gartenfeld. Bisher wird aber nur planiert und planiert. © Cobe Berlin

Es soll für die Insulaner zwei gewaltige Quartiersparkhäuser mit 2000 Stellplätzen geben „plus 300 bis 400 Carsharing-Parkplätze“.

2000 Parkplätze soll es in zwei Parkhäusern geben.

Hauptsache die Leute parken ihre Autos dann nicht einfach am Festland von Haselhorst und Siemensstadt – sonst bedanken sich dort die Leute. 9100 Fahrrad-Abstellplätze werden auf der Insel benötigt. Auch diese Zahl steht in der Akte.

Heikelste Frage: Krabbelt die Zauneidechse dort rum? Die hat schon so manches Neubaugebiet ausgebremst. Erleichterung auf den Rathausfluren: „Im Rahmen der faunistischen Untersuchen wurden keine Zauneidechsen festgestellt, mit hoher Wahrscheinlichkeit bedingt durch die Insellage.“

