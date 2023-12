2500 Fahrradstellplätze am Olympiastadion Wo die Hertha-Fans 2024 mit dem Rad parken können

Ring, Ring und raus nach Westend: Am Berliner Olympiastadion soll es bald 2500 Fahrradstellplätze geben. Das Dilemma kennt jeder, der mit dem Rad zu den Heimspielen von Hertha BSC fährt. Erst geht’s über die holprigen und schmalen Radwege an der Heerstraße und Charlottenburger Chaussee gen Westend, ehe das Fahrrad am Olympiastadion irgendwo an Laternen befestigt werden muss, weil es zu wenige Stellplätze gibt - nämlich kümmerliche 60 Fahrradbügel mit nur 120 Stellplätzen. Das soll nun geändert werden, schließlich geht’s um ein 75.000-Leute-Stadion.