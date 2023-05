40 Jahre Tanz im Kreuzberger Nachbarschaftshaus „Wir wurden als wilde Tanzschule gebrandmarkt“

In dieser Gruppe war erlaubt, was seinerzeit beim Paartanz undenkbar war: Ballkleid mit Jeans, Frau mit Frau, Mann mit Mann, Mann mit Frau – und das häufig wechselnd. Es war Anfang Mai 1983, als sich in der Villa des Nachbarschaftshauses Urbanstraße das erste Mal junge Menschen um die 30 trafen. Von da an tanzten sie immer montags.