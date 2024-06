400 Wohnungen zwischen zwei Bahnlinien Neubauprojekt im Berliner Südwesten ist umstritten

400 neue und mietpreisgebundene Wohnungen: Das Bauprojekt, das die HGHI Holding von Investor Harald Huth für Nikolassee vorschlägt, klingt zunächst gut – und ist zweifelsfrei besonders. Denn das 34.820 Quadratmeter große Grundstück der HGHI liegt zwischen den Gleisen der S1 auf der einen, der Trasse der S7 und der Regional- und Fernbahn auf der anderen Seite sowie der Autobahn A115 im Nordosten.

Die kleine und malerisch klingende Straße Nymphenufer führt dorthin. Der maritime Name passt: Von oben betrachtet gleicht das linsenförmige Areal einer Insel, es ist von drei großen Verkehrsadern komplett eingeschlossen. Bisher wird die Fläche von einer privaten Kleingartenkolonie genutzt; der Pachtvertrag läuft zum Jahresende aus.

Das Baugrundstück „liegt im Tal zwischen zwei Bahndämmen, rund sechs Meter tiefer als die Gleise“, sagte Architekt Karsten Waldschmidt bei der Projektvorstellung im Stadtplanungsausschuss der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf. Die Idee: Parallel der Bahntrassen werden Geschosswohnungen „in einer geschlossenen Bauweise, die sich nach innen wendet“ gebaut. Alle Wohnräume sollen auf den grünen Innenraum der Wohninsel ausgerichtet sein – dort sollen weitere Stadtvillen entstehen, im Süden des Areals eine Kita.

Neubauprojekt Nymphenufer: Alle Wohnungen sind in den Innenraum des linsenförmigen Bauareals ausgerichtet. © HGHI/Kollendt Waldschmidt Architekten

Vier Geschosse plus Staffelgeschoss könnten die Gebäude groß sein, sie würden bis zu 17 Meter in die Höhe reichen. Das Lärmgutachten hätte ergeben, dass der Verkehrslärm der Züge größtenteils nach oben und über die Häuser hinweg strahlen würde. Durch die nach innen ausgerichtete Bebauung sei die Lärmbelastung in der Wohninsel gering, so der Architekt.

Kritik: Verkehr und Versiegelung

400 Mietwohnungen könnten zwischen den Gleisen entstehen; würden die Häuser nur maximal dreigeschossig gebaut werden, wären noch 230 Wohnungen möglich. Das sei „deutlich moderater in der Höhe, es wären aber auch weniger Wohnungen, die die Stadt dringend braucht“, so Planer Karsten Waldschmidt. Für die Bewohnerinnen und Bewohner sind eine Tiefgarage mit etwa 170 Stellplätzen und 60 oberirdische Parkplätze vorgesehen.

Der Plan: Die mit Staffelgeschoss fünfgeschossigen Gebäude werden durch die kleine Straße Nymphenufer erschlossen. © HGHI/Kollendt Waldschmidt Architekten

Beim Thema Verkehr schieden sich im Ausschuss die Geister. Denn das Grundstück ist nur über das Nymphenufer durch zwei schmale Unterführungen in den beiden Bahndämmen vom Kronprinzessinnenweg und von der Alemannenstraße zu erreichen; auch heute passt dort gerade einmal ein Auto durch, Gegenverkehr ist nicht möglich.

Alle müssen durch den Tunnel. Bernd Steinhoff (Grüne)

Der Bürgerdeputierte Rolf Breidenbach von der FDP monierte die „schwierige Erschließung“. Bernd Steinhoff von den Grünen merkte an, dass neben Autos, Lastwagen und Versorgungsfahrzeugen auch Radfahrer und Fußgänger sicher auf die Wohninsel kommen müssten: „Alle müssen durch den Tunnel.“ Die Zugänge würden nicht größer werden können, sagte Architekt Waldschmidt. Er gab aber zu bedenken, dass laut Gutachten die sichere Verkehrsanbindung möglich sei – per Ampel abwechselnd pro Fahrtrichtung.

Bisher befinden sich auf dem Grundstück die Parzellen einer privaten Kleingartenkolonie. © HGHI/Kollendt Waldschmidt Architekten

Kritikpunkt Nummer zwei ist die Versiegelung. Bisher ist der Baubereich in spe im Flächennutzungsplan als Grünfläche ausgewiesen. Dieser Grünzug zwischen Wannseeufer und Nikolassee müsse erhalten werden, forderten mehrere Redner. Kurz: Die Ausschussmitglieder waren interessiert, aber „not amused“. Es müsste ein Bebauungsplan aufgestellt werden, erst aber der Flächennutzungsplan geändert werden – das könne nur auf Landesebene entschieden werden.

In der Senatsverwaltung gibt es Sympathien

Die ist dem Projekt deutlich mehr gewogen, als die Lokalpolitikerinnen und -politiker im Südwesten. Zwar wollte sich das Haus von Bausenator Christian Gaebler (SPD) auf Anfrage des Tagesspiegels zum Gesamtprojekt nicht äußern. Doch beim Verkehr sieht die Stadtentwicklungs- und Bauverwaltung kein großes Problem: Ein Verkehrsgutachten, das der Eigentümer in Auftrag gegeben habe, „kommt zu der Einschätzung, dass mit der Umsetzung des Vorhabens keine Einschränkungen im Verkehrsablauf am übergeordneten Netz zu erwarten“ ist, teilt die Pressestelle mit. Für den Radverkehr „ist eine ausreichende Erschließung gegeben“, die Fußwege müssten ausgebaut werden.

„Für den Berliner Wohnungsmarkt leisten 400 neue Mietwohnungen einen wichtigen Beitrag für Entlastung“, so die Pressestelle. Derzeit plane der Senat nicht, das Verfahren an sich zu ziehen. Vielmehr sei ein gemeinsamer Termin mit dem Bauherrn, dem Bezirk und dem Land geplant; dabei solle „die Umsetzbarkeit des städtebaulichen Konzeptes erörtert“ und die nächsten Schritte abgestimmt werden.