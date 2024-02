Ab Montag ist sie wieder geöffnet Die Berliner Gottfried-Benn-Bibliothek startet aber im „eingeschränkten Modus“

Es ist so weit: Die Zehlendorfer Stadtbücherei wird am Montag, 12. Februar, um 12 Uhr wieder öffnen. Die Arbeiten in den Innenräumen und auf dem Dach der Gottfried-Benn-Bibliothek sind abgeschlossen: Neue Fenster sitzen in den neu gedämmten Wänden, die Dachflächen wurden ebenfalls gedämmt, abgedichtet und grunderneuert. Für eine bessere Entwässerung des Regenwassers wurde auch noch gesorgt.

Die Kinder- und Jugendbuchabteilung ist in das Erdgeschoss umgezogen, zum Garten führen neue Türen, es gibt einen neuen Veranstaltungsbereich. Alle Abteilungen haben neue Regale bekommen, im ersten Stock ist ein neuer Sachbuchbereich mit Arbeitsplätzen eingerichtet. Auch die Heizung versieht wohl ihren Dienst und die Fluchtwege sind frei.

Bezirke-Newsletter: Steglitz-Zehlendorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Allein die nagelneue Rückgabeanlage für Bücher, Spiele, CDs und DVDs macht weiter Mucken, eigentlich ist sie von Besucherinnen und Besuchern in Selbstbedienung zu benutzen: „Der neuen RFID-Rückgabeanlage fehlt noch eine wichtige Software, die für eine Inbetriebnahme notwendig ist“, teilt das Amt mit. Deshalb starte die Bücherei „in einem eingeschränkten Modus“: Ausgeliehene Medien werden erst einmal von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Servicepulten händisch entgegengenommen – wie früher. Die Ausleihe ist aber wie gewohnt über die SB-Automaten möglich.

Die Gottfried-Benn-Bibliothek in Berlin-Zehlendorf: Seit Ende August wird saniert, jetzt wird die Bücherei wiedereröffnet – doch das Baugerüst bleibt noch bis März. © Boris Buchholz/TSP

Und es gibt noch ein Bonbon: Bis Ende Februar können alle Medien der Gottfried-Benn-Bibliothek auch in den anderen Standorten der Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf kostenfrei zurückgegeben werden – die sonst anfallende Transportgebühr wird nicht berechnet.

Eröffnung Am Montag, 12. Februar, werden ab 12 Uhr wieder Besucherinnen und Besucher in der Gottfried-Benn-Bibliothek (Nentershäuser Platz 1, direkt hinter dem Rathaus Zehlendorf) empfangen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr.

Was allerdings bleibt, ist das Gerüst um das Büchereigebäude. Bis März wird noch an der Fassade gearbeitet werden, solange bleibt der Kokon aus Stahl und Holz stehen. Wer sich in der Bibliothek neue Lektüre, Musik oder Filme leihen möchte, muss also erst die Baustelle durchschreiten – dann öffnet sich eine neu gestaltete Welt des Wissens, der Unterhaltung, der Kultur.

Diese Welt hat ihre Kosten: In der Investitionsplanung des Bezirks sind für die Sanierung der Zehlendorfer Stadtbücherei bis 2026 rund 3,3 Millionen Euro vorgesehen. Bis Ende 2023 sei rund eine Million Euro verbaut worden, so das Amt. „Aus Personalmangel werden die weiteren Sanierungsmaßnahmen zunächst zurückgestellt“, teilt Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne) dem Tagesspiegel mit. Unter anderem steht die Erneuerung der Sanitärräume auf der To-do-Liste. Das Kapitel „Sanierung der Bücherei“ ist noch lange nicht zu Ende geschrieben.