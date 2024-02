Abgeordnet für den Regierenden Warum Spandaus Wirtschaftsförderung keinen neuen Chef bekommt

Karstadt, Florida Eis, Büroimmobilien hier und da: Es gibt unzählige Wirtschaftsprojekte in Berlin-Spandau, die in 2024 besondere Beachtung verdienen. Der Haken: Die „Wirtschaftsförderung“ im Rathaus ist seit acht Monaten ohne Chef. „N.N.“ steht dort ganz oben auf dem Personaltableau der Bezirksseite, also nomen nominandum – der Name ist noch zu nennen. Das war neulich Thema im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau und landete auch auf der Agenda im Rathaus.