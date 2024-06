Abriss oder kein Abriss? Mieter im Park Center Treptow sind verärgert

Im Einkaufscenter am Treptower Park stehen zahlreiche Ladengeschäfte leer. Das gilt hingegen nicht für die Wohnungen, die sich ebenfalls in dem Gebäude aus den 1990-er Jahren befinden: Im südlichen Teil des Hauses, an der Beermannstraße, gibt es über 30 Wohnungen. Über eine große Dachterrasse sind sie mit dem Park Center verbunden.