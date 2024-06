AfD-Wahl, Kinderärzte, Supermärkte Zehn Nachrichten, die Spandauer kennen sollten

Ob Kinderärzte, Supermarkt in Kladow oder AfD-Wahl, ob fehlende Vize-Bürgermeisterin oder Konrad-Birkholz-Platz: Letzte Woche war Rathaussitzung mit vielen lokalen Nachrichten aus Berlin-Spandau (knapp 260.000 Einwohnern), die prompt Thema waren im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Hier aber erst mal der Blick in den Saal mit der Holzvertäfelung im erfrischenden Look der 70-er.

Der Rathaussaal in Spandau. © André Görke

Bevor wir zu 10 wichtigen Nachrichten für Spandau und seine Ortsteile kommen, blicken wir kurz in den Saal, wo die sechs Parteien von links nach rechts so sitzen:

Hinten links sitzt die AfD, daneben die CDU, dann die Grünen, SPD, Tierschutzpartei und ganz rechts im Bild die Linkspartei. Vorne auf dem Podium sitzt BVV-Chef Christian Heck, CDU. Oben links ist eine der zwei Tribünen für Zuschauer zu erkennen. Falls jemand Menschen auf dem Foto vermisst: Die sind nicht faul – ich war einfach viel zu früh da für den Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.

Hier 10 Nachrichten für Spandau.

1.) Vize-Bürgermeisterin am Krankenbett. Ungewöhnlich, dass ein Platz ganz vorne den ganzen Abend leer blieb: Spandaus Vize-Bürgermeisterin Carola Brückner, SPD, fehlte, war aber entschuldigt. Der Grund? „Eine geplante Knie-OP“, schrieb sie mir am Abend aus dem Krankenhaus. „Alles ist aber gut verlaufen.“

2.) Kinderärzte: Zahl des Abends. In Spandau gibt es 22 Kinderärzte in zehn Praxen, die meisten in Hakenfelde und Kladow (je 5). Spandau sei damit zumindest laut Vorgaben „nicht unterversorgt“, so Gesundheitsstadträtin Tanja Franzke, CDU. Eltern beißen vermutlich gerade in die Tastatur.

Der Supermarkt im Kladower Dorfkern rutscht nach hinten auf den Parkplatz. Vorne am Dorfplatz entsteht ein neues Café. © Rewe Kladow

3.) Zum Supermarkt in Kladow. Noch „in diesem Jahr“, so Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, soll die Öffentlichkeitsbeteiligung für die Millionen-Baustelle am Kladower Dorfplatz starten. Der Rewe-Unternehmer (ein Familienbetrieb mit 150 Angestellten und 5 Filialen) will das zentrale Grundstück neu sortieren: Der alte Rewe-Markt soll künftig hinten auf den Parkplatz rutschen. Vorne wird nach dem Abriss ein Café geplant. Dazwischen entsteht ein neuer Parkplatz – hier drei Simulationen von den Kladower Neubauten im Tagesspiegel. Und hier der aktuelle Anblick.

Das Zentrum von Berlin-Kladow, wie es heute aussieht: Der Rewe-Flachbau soll nach 40 Jahren abgerissen werden. © André Görke

4.) Altstadt-Rätsel um Bauzaun. Warum steht eigentlich auf dem schmalen Handtuch zwischen U-Bahnhof Altstadt und Am Juliusturm seit Jahren ein Bauzaun?“Ist in Privatbesitz“, so Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, auf AfD-Nachfrage. Und die können auf ihrer Unkrautwiese so viele Zäune aufstellen, wie sie wollen: hier ein Foto bei Google Street View.

5.) 13 Wochen dauern Wohngeldanträge aktuell. Viel zu lange, aber leicht unter dem Berliner Schnitt, meldet Sozialstadtrat Gregor Kempert, SPD, auf FDP-Anfrage. Die Anträge steigen, die Mitarbeiter kommen nicht hinterher.

Spandau will an seinen ehemaligen Bezirksbürgermeister Konrad Birkholz erinnern. Markenzeichen: Schnauzer und Fliege. © Doris Spiekermann-Klaas TSP

6.) Zum Konrad-Birkholz-Platz in Kladow. Am 17. März 2025 soll der Dorfplatz den Namen des Ex-Bürgermeisters erhalten, zehn Jahre nach dessen Tod. Oder wird das alles noch verzögert? SPD und AfD schlugen im Rathaus eine ausführliche Namensprüfung wie bei Straßenumbenennungen vor, doch CDU-Fraktionsboss Arndt Meißner grätschte beherzt dazwischen: „Es handelt sich nicht um eine Straße, sondern um eine namenlose Grünfläche.“ Und den einzigen Anwohnern (Hase, Feldmaus, Spatz ff.) dürfte es auch schnuppe sein. „Es gab zwei hervorstechende Bürgermeister in den letzten Jahrzehnten: Werner Salomon und Konrad Birkholz„, so Meißner. Die solle man angemessen würdigen. Der Dorfplatz passe zum Dorfschulzen Birkholz. Der Prüfantrag wurde abgelehnt, die Umbenennung kommt.

Diese Wiese zwischen Einkaufszentrum und BVG-Haltestellen soll nach Birkholz benannt werden. © André Görke

7.) Aus für Kleingärtner in Gatow. Hoffnung gab’s keine: Die abgelegenen Kleingärten an der Straße 265 in Gatow (führt von der Feuerwache quer über die Felder bis zum Landschaftsfriedhof) haben keine Zukunft. Das machte Baustadtrat Thorsten Schatz in aller Deutlichkeit klar, auch wenn seine CDU sonst ja gerne als Kleingarten-Lobbyistin verulkt wird. Auf eine Anwohnerfrage („Ich bin Pächter eines Gartens in der Gartenkolonie Hallmann/Bree an der Straße 265“) sagte Schatz: „Es ist Landschaftsschutzgebiet. Die Kleingartennutzung verstieß jahrelang gegen geltendes Recht und war nie zulässig. Die ausgehandelte Übergangsfrist endet Ende 2026. Dann sind die Grundstücke bereinigt – ohne Schuppen, Zäune, Wohnwagen oder gebietsfremde Pflanzen – an den Bezirk zu übergeben.“ Das Gelände werde renaturiert oder landwirtschaftlich genutzt.

8.) Der Livestream kommt. Der nächste Schritt ist geschafft, jetzt geht’s an die Technik und Kosten – und dann können Sie, hust!, vielleicht schon 2025 den Livestream aus dem Rathaus nutzen. Elf Berliner Bezirke bieten diesen Service bereits, nur ein Bezirk nicht. Tipp: Der Name des Bezirk fängt mit „Sp“ an.

9.) Die AfD-Wahl. Routinierter Tagesordnungspunkt zum Schluss: Andreas Otti, AfD, stellte sich zur Wahl als Bezirksstadtrat, fiel aber auch im 23. Versuch durch. Ergebnis diesmal: 5 x Ja, 1 x Enthaltung, 42 x Nein. Die AfD-Fraktion kommt auf sechs Stimmen, war diesmal aber nur zu fünft.

10.) Nächstes Mal ist Generationen-BVV. Die Bezirksverordneten in Spandau stellen sich dann explizit den Anliegen der Jungen sowie der Älteren. Am 26. Juni sollen Unter-21-Jährige und Über-60-Jährige aktiv mitwirken und Anträge und Fragen einreichen. Einsendeschluss ist wie berichtet der 11. Juni: hier die Infos auf der Rathausseite. Danach beginnt die Sommerpause.

