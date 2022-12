„Als Baulücke zu werten“ Bezirk hält Neubau am Friedhofspark für rechtens

Der Widerstand gegen den Neubau am Friedhofspark Pappelallee in Prenzlauer Berg geht weiter. Am Mittwoch konfrontierten Anwohner das Bezirksamt erneut mit dem strittigen Projekt. „Aus welchen Gründen erachtet das Bezirksamt das Bauvorhaben Pappelallee 18a für genehmigungsfähig, obgleich es sich als Solitärbau im Blockinnenbereich hinsichtlich seiner Lage auf dem Baugrundstück, seiner quadratischen Kubatur und seiner Bauweise mit umlaufenden Balkonen, Glas- und Aluminiumfassade nicht in die gegebene städtebauliche Situation einfügt?“, fragte die Anwohnerin Claudia Hruska. Und welche naturschutzrechtlichen Gutachten lägen dem angesichts des alten Baumbestandes und seltener Tierarten zu Grunde?

