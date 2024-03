Ampel ist dafür, CDU enthält sich Bebauungsplan für 2500 Wohnungen im Berliner Südwesten auf der Zielgeraden

Als im Stadtplanungsausschuss am Dienstagabend die Hände gehoben wurden, war die Überraschung groß: Grüne, SPD, FDP und AfD stimmten für den Bebauungsplan 6-30, er ist die Grundlage für den Bau von rund 2500 Wohnungen in Lichterfelde-Süd, die die Groth Gruppe dort errichten will. Die Hände der von der CDU gestellten Ausschussmitgliedern hoben sich nicht. Erst als Marianne Wagner (Grüne), die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, nach Enthaltungen fragte, meldeten sich die Christdemokraten.