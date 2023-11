Tagesspiegel Plus Arbeiten in der Gefahrenzone : Einfach mal Danke sagen – auch für den Einsatz zu Silvester

In der Silvesternacht vor einem Jahr wurden in Berlin Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte massiv attackiert. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg will ein Zeichen der Zivilgesellschaft dagegensetzen.