Ärger über Maut-Ausweichverkehr Neue Mess-Säulen sollen Lkw aus der Stadt verbannen

Immer mehr Schwerlaster auf Pankows Straßen zerren an den Nerven der Anwohner. Ein Großteil davon fährt nur durch unseren Bezirk, um sich die Autobahn-Maut zu sparen. Das glaubt zumindest die CDU – und will nun mit Mautsäulen an den Ausfallstraßen dagegen vorgehen.

Einen entsprechenden Antrag hat die CDU in der Bezirksverordnetenversammlung vorgelegt. Darin wird das Bezirksamt ersucht, sich beim Bundesamt für Güterverkehr dafür einzusetzen, „dass an den Bundesstraßen, die nach Pankow führen, im Bereich der Stadtgrenzen Mautsäulen errichtet werden“. Es solle zudem geprüft werden, ob Lücken im Erkennungssystem bestehen, „die Mautumgehungsverkehr durch Pankow ermöglichen“.

Der Schwerlastverkehr in Pankow nehme immer weiter zu, begründet die CDU ihren Vorstoß – auch internationaler LKW-Verkehr. Seit 2018 gilt auch auf Bundesstraßen die Mautpflicht, im Gegensatz zu den Autobahnen werde diese dort jedoch nicht engmaschig überwacht. Dies erzeuge „Mautausweichverkehr“.

Mit den Mautsäulen auf Pankower Bundesstraßen soll diese Praxis nun erschwert werden. „Es soll sich nicht mehr lohnen, die Autobahn zu verlassen und durch Pankow abzukürzen“, so die CDU. Dazu brauche es die blauen Mess-Säulen, um Laster an den Einfahrtsstraßen nach Pankow zu erfassen. In anderen Bundesländern stünden diese Säulen bereits engmaschig „und halten den Schwerlastverkehr auf den Autobahnen“. Über den Antrag soll am Donnerstagabend im Mobilitätsausschuss beraten werden.

Dieser Text stammt aus dem Bezirksnewsletter für Pankow, der immer donnerstags erscheint. Wie alle anderen Newsletter aus den Bezirken können Sie ihn hier kostenlos abonnieren.

Zur Startseite