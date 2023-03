Ärger über Parkplatz-Missbrauch Wohnmobile und Lkw sollen aus Berliner Wohnvierteln vertrieben werden

Immer mehr Wohnmobile, Last- und Firmenwagen machen sich auch in Pankows Wohnquartieren breit - wie auf dem Bild oben in der Vinetastraße. Nun sollen sie aus einem Teil von Prenzlauer Berg verschwinden, fordert die CDU. Sie möchte die Anwohnerschaft des Blumenviertels entlasten – eines eher unscheinbaren Kiezes ganz im Osten von Prenzlauer Berg.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden