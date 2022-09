Ärger ums Wrack in der Berliner Havel „Was ist denn nun mit dem Schrottboot, Herr Stadtrat?“

Die erste BVV nach den Berliner Sommerferien steht im Rathaus von Spandau an (Mittwoch, 17 Uhr). Die Mappe ist prall gefüllt. Hier 10 knackige Themen in der schnellen Vorschau für den Tagesspiegel.

Schrottboot weg, wie versprochen! Das fordert die CDU von Ordnungsstadtrat Gregor Kempert, SPD, und greift einen echten Klassiker aus dem Tagesspiegel auf. Die Fraktion will wissen, warum die „Yellow Submarine“ immer noch vor Kladow liegt. Stadtrat Kempert hatte zu Dienstantritt im Spandau-Newsletter angekündigt, 2022 eine Lösung für das Wrack in der Havel finden zu wollen – das liegt da schon seit 2019. – Q: Anfrage Nr 361

Worum so viele Schilder am Kladower Hafen?, fragt die SPD. Die Fraktion greift die Tagesspiegel-Geschichte von der Imchenallee auf: Am BVG-Anleger stehen jetzt zig blaue Parkschilder auf wenigen Metern. Die SPD spricht vom „Schildbürgerstreich“. – Q: Anfrage 322

Schilderflut am BVG-Anleger. © Gerhard Bertling

Kostenloses W-Lan in der Altstadt!, fordern wiederum die Grünen. „Das ist insbesondere für Cafés und Restaurants von Vorteil, da von einer höheren Verweildauer auszugehen ist.“ Werbung für Spandau könnte man so auch gleich machen. – Q: Antrag Nr 403

Mehr Futterstellen für Tauben!, fordert die Tierschutzpartei und nennt diese fünf Standorte: Münsingerpark, U-Bahnhof Haselhorst, Freybrücke, Mertensstraße Ecke Hakenfelder Straße und Altstadt Spandau. Guru! – Q: Antrag Nr 355

Eine Schwimmhalle für Staaken-West!, fordert die FDP und greift eine Idee auf, die auch in Kreuzberg funktioniert. Über das Freibad am Brunsbütteler Damm sollte eine aufblasbare Halle gestülpt werden („mit Photovoltaik, insbesondere für den Vereins und Schulsport“). Funktioniert bei Tennisplätzen ja auch. – Q: Antrag Nr 382

Brandruine abreißen! Die CDU macht die alte Bibliothek an der Seegefelder Straße zum Thema. Die steht seit 2001 leer und soll irgendwann für die neue S-Bahntrasse (ab 2035) abgerissen werden. Wie lange bleibt der Schandfleck stehen? – Q: Anfrage Nr 364

Eine Ampel für die Heerstraße! Anwohner aus Alt-Pichelsdorf müssen drei Ampeln überqueren, um zum Bus zu kommen. Die SPD fordert, dass auch an der Ostseite von Heerstraße Ecke Alt-Pichelsdorf eine Ampel errichtet wird. – Q: Antrag Nr. 339

Bullengraben entsiegeln!, fordern die Grünen. Der ist ein Natur-Idyll in Staaken, doch das Wasser kann nicht versickern: „Der Bodenbereich des Bullengrabens ist mit Betonplatten versiegelt…“ – Q: Antrag Nr 407

Mehr Schatten auf Spielplätzen!, fordert die AfD und sorgt sich um pralle Hitze und UV-Strahlung. Ihre Forderung: z. B. Segel über Spielplätzen spannen, die auch Schnee und Wind aushalten. – Q: Antrag Nr 344

Mehr als Rosen am „Platz der Weißen Rose“!, fordert die Linke. Der Platz in Wilhelmstadt erinnert nicht an Pflanzen, sondern an die bekannteste Widerstandsgruppe – wirkt aber immer noch trostlos. Dabei sollte dort eine Stele hin. – Q: Anfrage Nr 377

…und einen Fahrkartenautomat am Kladower Hafen!, fordert die FDP und meint Berlins beliebteste BVG-Fähre. Stimmt, da steht ja gar keiner! – Q: Antrag Nr 384

In der 1. BVV-Sitzung nach den Berliner Sommerferien gibt es noch mehr interessante Themen, die das Rathaus von Berlin-Spandau noch beschäftigen werden. Die AfD will zum Beispiel Andreas Otti im 10. Versuch als neuen Ordnungsstadtrat durchsetzen - bislang wurde der Kandidat von allen (außer der AfD-Fraktion) abgelehnt. Das alles finden Sie im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau, den wir Ihnen einmal pro Woche mit konkreten Lokalnachrichten schicken.

Zur Startseite