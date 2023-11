Ärzte statt Abriss Linke will Park Center Treptow zu Sorgezentrum machen

Die Verkaufsflächen des Park Centers in Alt-Treptow stehen zu großen Teilen leer. Zwar hat hier das Kungerkiez-Theater ein neues Zuhause gefunden und ukrainische Bürgerinnen und Bürger können hier Angelegenheiten rund um Reisepass oder Führerschein regeln. Doch als Ort der Nahversorgung weist das Einkaufszentrum große Lücken auf.

Eigentümer Kintyre plant deshalb seit Längerem, den Umfang der Gebäude deutlich zu reduzieren. Die 20.300 Quadratmeter will das Unternehmen auf 8500 Quadratmeter Einzelhandel reduzieren; dafür sollen drei Gebäude abgerissen und acht neu gebaut werden, die in Zukunft vor allem Büroflächen enthalten sollen.

36.500 auf so vielen Quadratmetern dürfte das Unternehmen Büros errichten

Die Linke sieht darin eine Verschwendung von Potenzial. „In der Umgebung des Park Centers gibt es einen eklatanten Mangel an Nahversorgungsangeboten und Ärzt*innen. Jüngst hat beispielsweise im nahegelegenen Plänterwald ein medizinisches Versorgungszentrum geschlossen“, sagte Katalin Gennburg, Sprecherin für Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt & Tourismus der Fraktion im Abgeordnetenhaus, gegenüber dem Tagesspiegel. Anstatt noch mehr Büroflächen zu bauen und dafür Bestandsgebäude abzureißen, sollte dort ein Gesundheitszentrum entstehen.

Planungen geändert?

In einer Anfrage Gennburgs an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen stellte sich heraus, dass auch das Bezirksamt eine Nutzung des Bestands für sinnvoller als Abriss und Neubau hält. Doch die Meinung der Behörde sei für das Genehmigungsverfahren irrelevant. Die Kintyre Management GmbH hat offensichtlich ihr Konzept für das Park Center verändert: Mitte März dieses Jahres habe sich das Unternehmen mit einem neuen Architekturbüro und neuen Planungen im Bezirksamt Treptow-Köpenick vorgestellt, heißt es in der Antwort.

Theoretisch könnte das Unternehmen auf bis zu 36.500 Quadratmetern Büros einrichten, denn das lässt der Bauvorbescheid – den das Bezirksamt im November 2022 erteilte – planungsrechtlich zu. Ein Statement der Kintyre Management GmbH liegt bislang nicht vor.

