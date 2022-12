Atlas der geografischen Kuriositäten Das Land, das gar nicht existiert

Der Atlas der geografischen Kuriositäten ist ein zu gutes Weihnachtsgeschenk. Ich habe ihn bestellt und wollte ihn eigentlich jemandem schenken, möchte ihn nun aber am liebsten selbst behalten. Ich wollte nur mal reinschauen in das Buch vom Jonglez Verlag, konnte dann aber nicht mehr aufhören: Aus Durchblättern wurde Zerlesen – das Buchexemplar kann ich so, mit Kaffeeflecken und Eselsohren wohl nicht mehr einpacken und unter den Baum legen (oder???). Nun brauche ich entweder ein neues Geschenk oder einen zweiten Atlas.

