Auf zur Geisterstunde Nächtliche Geburtstagsparty im Museum

Nachts im Museum Geburtstag feiern, das klingt wie ein Kindheitstraum und ist jetzt in Berlin-Mitte möglich. Das Labyrinth Kindermuseum in der Osloer Straße 12 bietet genau das an. Die kleinen Besucher:innen können im Dunkeln mit Taschenlampen wilde Tiere in der Ausstellung entdecken und ihr Verhalten in der Nacht erforschen. Wenn Sie Rätselfragen beantwortet haben, wartet eine Schatzkiste auf sie.

Der Geburtstagskuchen und Getränke können selbst mitgebracht werden. Buchungen sind von 21. Oktober bis 24. März möglich, immer Freitag und Samstag, für Kindern von acht bis elf Jahren. Das Museum bietet weitere Geburtstagspartys, für andere Altersgruppen an – zum Beispiel eine Feier im „Wilden Dschungel“. Anmeldung und das ganze Programm gibt es hier.





